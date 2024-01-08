В окупованому Криму в районі Армянська помічено комплекс РЕБ
Київ • УНН
В Армянську (Крим) виявлено комплекс радіоелектронної боротьби
У районі Армянська в тимчасово окупованому Криму був помічений комплекс радіоелектронної боротьби. Про це повідомляє Telegram-канал "Крымский ветер", передає УНН.
Деталі
"Наші очі" все бачать: комплекс РЕБ помічено в районі Армянська. Інформація та координати оперативно передані ЗСУ. Публікується із затримкою для безпеки "наших очей", - ыдеться в повідомленні.
Доповнення
У тимчасово окупованому росіянами Севастополі українські партизани зафіксували зенітно-ракетний комплекс "Панцир-С1".