В окупованому Криму в районі Армянська помічено комплекс РЕБ

У районі Армянська в тимчасово окупованому Криму був помічений комплекс радіоелектронної боротьби. Про це повідомляє Telegram-канал "Крымский ветер", передає УНН.

Деталі

"Наші очі" все бачать: комплекс РЕБ помічено в районі Армянська. Інформація та координати оперативно передані ЗСУ. Публікується із затримкою для безпеки "наших очей", - ыдеться в повідомленні.

Доповнення

У тимчасово окупованому росіянами Севастополі українські партизани зафіксували зенітно-ракетний комплекс "Панцир-С1".