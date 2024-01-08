В оккупированном Крыму в районе Армянска замечен комплекс РЭБ
В Армянске (Крым) обнаружен комплекс радиоэлектронной борьбы.
Из-за похолодания растет потребление электроэнергии: украинцев призвали экономить "свет"
Укрэнерго сообщает о росте потребления электроэнергии на 13,4% в условиях резкого похолодания и призывает потребителей экономить энергию, чтобы не допустить перегрузки системы.
За решеткой 9 лет проведет информатор пророссийского блогера, работающий на фсб
Жителя Николаева, завербованного ФСБ для шпионажа в пользу России, приговорили к 9 годам заключения после разоблачения СБУ.
В Словакии Пеллегрини из правящей коалиции будет баллотироваться в президенты, назначил выборы на март
Спикер парламента Словакии Петер Пеллегрини объявил о проведении президентских выборов весной, сообщив о своем намерении баллотироваться на этот пост.
В Раде зарегистрировали законопроект об академической добропорядочности: о чем идет речь
В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект об академической добропорядочности, который определяет правила, нарушения и санкции для повышения качества образования.
В 2023 году значительно возросло количество погибших и пропавших без вести мигрантов на Средиземноморском пути
В 2023 году 974 мигранта погибли, а 1372 пропали без вести на Средиземном море, превысив показатели 2022 года.
В декабре в Украину завезли почти 47 тысяч тонн гуманитарной помощи
Всего с начала полномасштабной войны в Украину ввезено почти 1,7 млн тонн гуманитарной помощи и почти 145 тысяч транспортных средств.
В рф столкнулись более 30 авто: четыре человека погибли, среди них - ребенок
Четыре человека, в том числе ребенок, погибли в результате столкновения 30 автомобилей на российской трассе М-11. Движение в направлении москвы остановилось.
С начала года ДТЭК восстановил электроснабжение 75 тысяч домов Донетчины: запитаны дома в зоне боевых действий
ДТЭК восстановил электроснабжение 554 000 семей в Украине, на фоне войны и погодных условий; больше всего пострадали Киевская и Донецкая области.
Умер бывший игрок национальной сборной Украины Шершун
Бывший футболист сборной Украины Богдан Шершун умер на 43-м году жизни.