В оккупированном Крыму в районе Армянска замечен комплекс РЭБ

В районе Армянска во временно оккупированном Крыму был замечен комплекс радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщает Telegram-канал "Крымский ветер", передает УНН.

Детали

"Наши глаза" всё видят: комплекс РЭБ замечен в районе Армянска. Информация и координаты оперативно переданы ВСУ. Публикуется с задержкой для безопасности "наших глаз", - говориться в сообщении.

Дополнение

Во временно оккупированном россиянами Севастополе украинские партизаны зафиксировали зенитно-ракетный комплекс "Панцирь-С1".