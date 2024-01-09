Опасаются обстрелов: в Севастополе оккупанты заложили мешками с песком мобильную электростанцию
Киев • УНН
В Севастополе мешки с песком защищают неработающую мобильную электростанцию от возможных обстрелов. Электростанция мощностью 129,3 МВт работает на дизельном топливе.
В Севастополе оккупанты обложили мешками с песком мобильную электростанцию - опасаются обстрелов, передает УНН со ссылкой на Крымский ветер.
"Установки мобильной газотурбинной электростанции в Севастополе, которые не используются, обложили мешками с песком, опасаясь обстрелов", - говорится в сообщении.
По данным Telegram-канала, мобильную электростанцию привезли в Севастополь во время блэкаута и запустили в конце декабря 2015 года. Установленная электрическая мощность станции - 129,3 МВт. Оборудование станции включает шесть газотурбинных установок, работающих на дизельном топливе.
В оккупированном Крыму в районе Армянска замечен комплекс РЭБ08 январь 2024, 15:00 • 23578 просмотров
Опасаются обстрелов: в Севастополе оккупанты заложили мешками с песком мобильную электростанцию
В Севастополе мешки с песком защищают неработающую мобильную электростанцию от возможных обстрелов. Электростанция мощностью 129,3 МВт работает на дизельном топливе.
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