Опасаются обстрелов: в Севастополе оккупанты заложили мешками с песком мобильную электростанцию

В Севастополе оккупанты обложили мешками с песком мобильную электростанцию - опасаются обстрелов, передает УНН со ссылкой на Крымский ветер.

"Установки мобильной газотурбинной электростанции в Севастополе, которые не используются, обложили мешками с песком, опасаясь обстрелов", - говорится в сообщении.

По данным Telegram-канала, мобильную электростанцию привезли в Севастополь во время блэкаута и запустили в конце декабря 2015 года. Установленная электрическая мощность станции - 129,3 МВт. Оборудование станции включает шесть газотурбинных установок, работающих на дизельном топливе.

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