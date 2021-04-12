Під виглядом дій українських військових окупанти замінували селище на Донбасі

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Особливість цих боєприпасів полягає в тому, що їх не можливо знешкодити без підриву. Україна, відповідно до згаданої Конвенції, до 2011 року під міжнародним наглядом знищила ці міни. А Росія, навпаки відмовилась підписати та ратифікувати Оттавську конвенцію - ці міни досі перебувають на озброєнні ЗС РФ.

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до російського вторгнення, яке може статися кожен день.

У вівторок, 30 березня, головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак під час виступу у Верховній Раді України сказав, що Росія здійснює поступове нарощування військ поблизу державного кордону України - на Півночі, на Сході і на Півдні. Всього очікується додаткове зосередження до 25 батальйонних тактичних груп, в сукупності з наявними розгорнутими силами і засобами поблизу державного кордону з Україною створює загрозу військової безпеки держави.

За словами Хомчака, по Станом на 30 березня 2021 року вздовж державного кордону України і на тимчасово окупованих територіях України і АР Крим міститься 28 батальйонних тактичних груп противника, а саме - в Брянській, Воронезькій, Ростовській областях, і на території тимчасово окупованого Криму.

Відзначимо, напередодні в Кремлі заявили, відповідаючи на питання про розміщення ВС РФ біля кордонів України, що збройні сили РФ знаходяться "в тих районах країни, де це необхідно, і будуть розташовуватися там, поки керівництво вважає це за доцільне".