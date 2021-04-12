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Україна готова до можливого російського вторгнення - Зеленський

Київ • УНН

 • 19942 перегляди

КИЇВ. 12 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до російського вторгнення, яке може статися кожен день, передає УНН з посиланням на CNN.

Цитата:

"Звісно. Ми знаємо це, з 2014 року ми знаємо, що це (вторгнення Росії - ред.) може бути кожен день. Вони готові, але ми також готові, тому що ми знаходимося на нашій землі і на нашій території", - сказав Зеленський.

Контекст

У вівторок, 30 березня, головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак під час виступу у Верховній Раді України сказав, що Росія здійснює поступове нарощування військ поблизу державного кордону України - на Півночі, на Сході і на Півдні. Всього очікується додаткове зосередження до 25 батальйонних тактичних груп, в сукупності з наявними розгорнутими силами і засобами поблизу державного кордону з Україною створює загрозу військової безпеки держави.

За словами Хомчака, по Станом на 30 березня 2021 року вздовж державного кордону України і на тимчасово окупованих територіях України і АР Крим міститься 28 батальйонних тактичних груп противника, а саме - в Брянській, Воронезькій, Ростовській областях, і на території тимчасово окупованого Криму.

Відзначимо, напередодні в Кремлі заявили, відповідаючи на питання про розміщення ВС РФ біля кордонів України, що збройні сили РФ знаходяться "в тих районах країни, де це необхідно, і будуть розташовуватися там, поки керівництво вважає це за доцільне".

При цьому прес-секретар глави Кремля Дмитро Пєсков в черговий раз запевнив, що "Росія нікому не загрожувала і не загрожує і ні для кого не становить загрози".

Раніше представник Кремля вже неодноразово говорив, що російська армія "пересувається по території країни для забезпечення надійної безпеки РФ". Він також звертав увагу на те, що вздовж рубежів Росії йде нібито "підвищена активність збройних сил інших країн".

А секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев сказав в інтерв'ю виданню "Комерсант", що Москва нібито "не виношує планів відкритого втручання в конфлікт на Донбасі".

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