Украина готова к возможному российскому вторжению - Зеленский
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к российскому вторжению, которое может произойти каждый день, передает УНН со ссылкой на CNN.
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"Конечно. Мы знаем это, с 2014 года мы знаем, что это (вторжение России - ред.) может быть каждый день. Они готовы, но мы также готовы, потому что мы находимся на нашей земле и на нашей территории", - сказал Зеленский.
Контекст
Во вторник, 30 марта, главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак во время выступления в Верховной Раде Украины сказал, что Россия осуществляет постепенное наращивание войск вблизи государственной границы Украины - на Севере, на Востоке и на Юге. Всего ожидается дополнительное сосредоточения до 25 батальонных тактических групп, что в совокупности с имеющимися развернутыми силами и средствами вблизи государственной границы с Украиной создает угрозу военной безопасности государства.
По словам Хомчака, по состоянию на 30 марта 2021 года вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях Украины и АР Крым содержится 28 батальонных тактических групп противника, а именно - в Брянской, Воронежской, Ростовской областях, и на территории временно оккупированного Крыма.
Отметим, накануне в Кремле заявили, отвечая на вопрос о размещении ВС РФ у границ Украины, что вооруженные силы РФ находятся "в тех районах страны, где это необходимо, и будут располагаться там, пока руководство считает это целесообразным".
При этом пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков в очередной раз заверил, что "Россия никому не угрожала и не угрожает и ни для кого не представляет угрозы".
Ранее представитель Кремля уже неоднократно говорил, что российская армия "передвигается по территории страны для обеспечения надежной безопасности РФ". Он также обращал внимание на то, что вдоль рубежей России идет якобы "повышенная активность вооруженных сил других стран".
А секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев сказал в интервью изданию "Коммерсант", что Москва якобы "не вынашивает планов открытого вмешательства в конфликт на Донбассе".