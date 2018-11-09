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Під Києвом сталася пожежа на АЗС

Під Києвом сталася пожежа на АЗС

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 листопада. УНН. Вчора, 8 листопада, під Києвом сталася пожежа на автозаправній станції. Про це повідомила прес-служба ДСНС України у Київській області, передає УНН.

Як розповіли рятувальники, вчора, 8 листопада о 23:06, до них надійшло повідомлення про пожежу на автозаправній станції в селі Білогородка.

“По прибуттю до місця пожежі було встановлено, що вогнем охоплено ємність з дизельним паливо об’ємом 10 метрів кубічних та вагончик оператора. Пожежа ускладнювалася швидким поширенням вогню через розлив пального на площу 100 квадратних метрів”, — розповіли рятувальники.

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У ДСНС додали, що пожежу локалізовано о 23:33, та повністю ліквідовано о 23:48. Внаслідок пожежі знищено вагончик оператора та ємність з дизельним паливом. Під час гасіння пожежі потерпілих не виявлено. Причини виникнення наразі встановлюються.

Як повідомляв УНН, під час пожежі в автоцистерні з розчинником на одному з нафтопереробних підприємств у Харківській області загинув оператор.

Нагадаємо, у Рівненській області через недбалість двох нетверезих водіїв зайнялася кабіна фури, припаркованої біля АЗС.

Українські Національні Новини

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