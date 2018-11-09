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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 106826 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 113702 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 151317 просмотра

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7 марта, 17:42 • 145573 просмотра

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 136975 просмотра

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 128463 просмотра

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7 марта, 08:52 • 171951 просмотра

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6 марта, 19:19 • 141661 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145414 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Под Киевом произошел пожар на АЗС

Под Киевом произошел пожар на АЗС

Киев  •  УНН

 • 13812 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Вчера, 8 ноября, под Киевом произошел пожар на автозаправочной станции. Об этом сообщила пресс-служба ГоСЧС Украины в Киевской области, передает УНН.

Как рассказали спасатели, вчера, 8 ноября в 23:06, к ним поступило сообщение о пожаре на автозаправочной станции в селе Белогородка.

"По прибытию к месту пожара было установлено, что огнем охвачено емкость с дизельным топливо объемом 10 кубических метров и вагончик оператора. Пожар осложнялся быстрым распространением огня из-за разлива горючего на площади 100 квадратных метров", - рассказали спасатели.

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В ГоСЧС добавили, что пожар был локализован в 23:33 и полностью ликвидирован в 23:48. В результате пожара уничтожен вагончик оператора и емкость с дизельным топливом. Во время тушения пожара пострадавших не обнаружено. Причины возникновения устанавливаются.

Как сообщал УНН, во время пожара в автоцистерне с растворителем на одном из нефтеперерабатывающих предприятий в Харьковской области погиб оператор.

Напомним, в Ровенской области из-за халатности двух нетрезвых водителей занялась кабина фуры, припаркованной возле АЗС.

Украинские Национальные Новости

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Киев

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