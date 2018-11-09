Под Киевом произошел пожар на АЗС
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Вчера, 8 ноября, под Киевом произошел пожар на автозаправочной станции. Об этом сообщила пресс-служба ГоСЧС Украины в Киевской области, передает УНН.
Как рассказали спасатели, вчера, 8 ноября в 23:06, к ним поступило сообщение о пожаре на автозаправочной станции в селе Белогородка.
"По прибытию к месту пожара было установлено, что огнем охвачено емкость с дизельным топливо объемом 10 кубических метров и вагончик оператора. Пожар осложнялся быстрым распространением огня из-за разлива горючего на площади 100 квадратных метров", - рассказали спасатели.
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В ГоСЧС добавили, что пожар был локализован в 23:33 и полностью ликвидирован в 23:48. В результате пожара уничтожен вагончик оператора и емкость с дизельным топливом. Во время тушения пожара пострадавших не обнаружено. Причины возникновения устанавливаются.
Как сообщал УНН, во время пожара в автоцистерне с растворителем на одном из нефтеперерабатывающих предприятий в Харьковской области погиб оператор.
Напомним, в Ровенской области из-за халатности двух нетрезвых водителей занялась кабина фуры, припаркованной возле АЗС.