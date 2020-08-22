ООС: з початку доби з боку бойовиків зафіксували один постріл поблизу Мар’їнки
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. З початку поточної доби бойовики здійснили один постріл з ручного протитанкового гранатомета по захисниках Мар’їнки. Про це повідомив речник ООС полковник Максим Праута, інформує УНН.
"Від початку поточної доби до опівдня на переважній більшості ділянок відповідальності українських підрозділів "режим тиші" було дотримано. Водночас, наші захисники Мар’їнки у ранковий час зафіксували один постріл з ручного протитанкового гранатомету, який противник здійснив з боку окупованого Трудівського", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що військовослужбовці Збройних Сил України на це порушення режиму припинення вогню збройними формуваннями Російської Федерації зброю у відповідь не застосовували.
"Бойових втрат та поранень серед особового складу Об’єднаних сил як минулої, так і поточної доби не було. Ситуація у районі проведення операції залишається повністю контрольованою", - резюмували в ООС.
Як повідомлялося раніше в УНН, за даними штабу ООС, вчора на всіх ділянках фронту зберігався "режим тиші".