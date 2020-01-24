Офіс Генпрокурор встановив обставини підриву бойовиками Донецького аеропорту в 2015 році
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Офіс Генерального прокурора відкрив кримінальне провадження через віроломство учасників збройних формувань РФ під час підриву будівлі Донецького аеропорту у січні 2015 року. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.
Так, 20 січня 2015 року бойовики запросили у військовослужбовців ЗС України, що обороняли ДАП, припинення вогню нібито з метою евакуації загиблих та поранених з поля бою. А насправді діяли з метою отримання військової переваги та прихованого ведення бойових дій. Перебуваючи в районі позицій підрозділів ЗС України, встановили вибухівку на елементи конструкції нового терміналу аеропорту.
"Після закінчення перемир’я бойовики, підконтрольні ЗС РФ, підірвали конструктивні елементи терміналу, внаслідок чого бетонні перекриття і стеля у багатьох секціях будівлі обвалилася, ховаючи під собою українських захисників. Це другий зареєстрований факт щодо віроломства після Іловайської трагедії", - зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, 20 січня 2015 року проросійські сили підірвали новий термінал Донецького аеропорту, бетонні перекриття і стеля у багатьох секціях обвалилися, ховаючи під собою українських захисників. 22 січня 2015 року вцілілі захисники вийшли з терміналу, проте багато поранених і контужених українських бійців потрапила до полону. Оборона терміналів аеропорту тривала 242 дні.