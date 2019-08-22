Обвинуваченого в участі в "самообороні" Криму планують обміняти на українського моряка — адвокат
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Колишній боєць спецпідрозділу "Беркут" Олександр Саттаров, якого судять у Києві за участь у "самообороні" Криму, проходить юридичні процедури оформлення обміну на українця, що утримується Росією. Про це повідомив адвокат Саттарова Ігор Свинцицький, повідомляє УНН з посиланням на "Крим.Реалії".
За його словами, планується, що його обміняють на одного з захоплених ФСБ Росії українських моряків.
"Він поставлений на обмін. І обмінюється на одного нашого моряка. Це офіційно підтверджена інформація", - сказав Свинцицький.
Однак інших подробиць адвокат не повідомив, пише видання.
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Нагадаємо, раніше адвокат Валентин Рибін заявив, що колишні українські військові Максим Одинцов і Олександр Баранов, засуджені у "справі кримських дезертирів", а також громадяни Росії Євген Мефедов і Ігор Кімаковський проходять юридичні процедури оформлення обміну на утримуваних в Росії українців.
Також нагадаємо, що російський адвокат українських моряків Микола Полозов повідомив, що питання обміну між РФ і Україною може вирішиться протягом найближчих днів.