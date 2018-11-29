ОБСЄ: одна сторона на виборах президента Грузії мала "неправомірну перевагу"

“Негативний характер кампанії з обох сторін зашкодив виборчому процесу”, цитує видання зауваження спостерігачів.

“Хоча вибори були добре організовані, відсутність контролю над ключовими аспектами під час другого туру призвела до браку юридичної визначеності. Кампанія перед голосуванням 28 листопада була затьмарена різкою риторикою та поодинокими випадками насильства, а також збільшенням випадків недоцільного використання державних ресурсів і дедалі більшим розмиванням межі між партією і державою”, — йдеться в заяві ОБСЄ.

У заяві ОБСЄ також відзначено, що перед виборами в Грузії мали місце кілька соціальних і фінансових акцій — наприклад, близько 600 тисяч людей отримали часткове списання боргів за рахунок приватної фінансової інституції, пов’язаної з головою правлячої партії.

Нагадаємо, перемогу в другому турі президентських виборів в Грузії здобула незалежний кандидат Саломе Зурабішвілі, яку підтримує правляча партія "Грузинська мрія".