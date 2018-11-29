ОБСЕ: одна сторона на выборах президента Грузии имела "неправомерное преимущество"
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Второй тур выборов президента Грузии был "конкурентным, кандидаты имели возможность свободно проводить свои кампании", однако одна из сторон имела "неправомерное преимущество". К таким выводам пришли международные наблюдатели за выборами от ОБСЕ, передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".
"Негативный характер кампании с обеих сторон повредил избирательному процессу", цитирует издание замечания наблюдателей.
"Хотя выборы были хорошо организованы, отсутствие контроля над ключевыми аспектами во время второго тура привело к нехватке юридической определенности. Кампания перед голосованием 28 ноября была омрачена резкой риторикой и единичными случаями насилия, а также увеличением случаев нецелесообразного использования государственных ресурсов и растущим размыванием границы между партией и государством", - говорится в заявлении ОБСЕ.
В заявлении ОБСЕ также отмечено, что перед выборами в Грузии имели место несколько социальных и финансовых акций - например, около 600 тыс. человек получили частичное списание долгов за счет частного института, связанного с председателем правящей партии.
Напомним, победу во втором туре президентских выборов в Грузии получила независимый кандидат Саломе Зурабишвили, которую поддерживает правящая партия "Грузинская мечта".