Новорічна бійка на Конотопщині: чоловік напав із ножем на брата
Київ • УНН
У місті Буринь під час святкування Нового року 43-річний чоловік напав з ножем на молодшого брата. Постраждалого з пораненням живота госпіталізували, а нападника затримала поліція.
На Конотопщині новорічне застілля закінчилося бійкою. 43-чоловік напав на молодшого брата з ножем.
Про це повідомили у ГУНП Сумської області, пише УНН.
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У місті Буринь під час святкування Нового року два брати почали суперечку, яка переросла в бійку.
Не впоравшись з гнівом 43-річний чоловік, схопив ніж та наніс молодшому брату удар в живіт. Після приїзду медиків 40-річного постраждалого було ушпиталено для надання медичної допомоги
Зловмисника затримали та висунули підозру у вчиненому за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України "Спричинення тяжких тілесних ушкоджень".
Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Слідство триває.
Нагадаємо
У новорічну ніч на проспекті Свободи поліція зупинила бійку між молодими чоловіками. Учасників конфлікту віком 19-28 років доставили до відділку поліції для з'ясування обставин.