Новогодняя драка на Конотопщине: мужчина напал с ножом на брата
Киев • УНН
В городе Бурынь во время празднования Нового года 43-летний мужчина напал с ножом на младшего брата. Пострадавшего с ранением живота госпитализировали, а нападавшего задержала полиция.
На Конотопщине новогоднее застолье закончилось дракой. 43-мужчина напал на младшего брата с ножом.
Об этом сообщили в ГУНП Сумской области, пишет УННН.
Детали
В городе Бурынь во время празднования Нового года два брата начали спор, который перерос в драку.
Не справившись с гневом 43-летний мужчина, схватил нож и нанес младшему брату удар в живот. После приезда медиков 40-летний пострадавший был госпитализирован для оказания медицинской помощи
Злоумышленника задержали и предъявили подозрение в содеянном по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины «Причинение тяжких телесных повреждений».
Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Следствие продолжается.
Напомним
В новогоднюю ночь на проспекте Свободы полиция спресекла драку между молодыми мужчинами. Участников конфликта в возрасте 19-28 лет доставили в отделение полиции для выяснения обстоятельств.