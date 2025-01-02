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Новогодняя драка на Конотопщине: мужчина напал с ножом на брата

Новогодняя драка на Конотопщине: мужчина напал с ножом на брата

Киев  •  УНН

 • 6152 просмотра

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В городе Бурынь во время празднования Нового года 43-летний мужчина напал с ножом на младшего брата. Пострадавшего с ранением живота госпитализировали, а нападавшего задержала полиция.

На Конотопщине новогоднее застолье закончилось дракой. 43-мужчина напал на младшего брата с ножом.

Об этом сообщили в ГУНП Сумской области, пишет УННН.

Детали 

В городе Бурынь во время празднования Нового года два брата начали спор, который перерос в драку.

Не справившись с гневом 43-летний мужчина, схватил нож и нанес младшему брату удар в живот. После приезда медиков 40-летний пострадавший был госпитализирован для оказания медицинской помощи

- говорится в сообщении.

Злоумышленника задержали и предъявили подозрение в содеянном по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины «Причинение тяжких телесных повреждений».

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Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Следствие продолжается. 

Напомним 

В новогоднюю ночь на проспекте Свободы полиция спресекла драку между молодыми мужчинами. Участников конфликта в возрасте 19-28 лет доставили в отделение полиции для выяснения обстоятельств. 

Алина Волянская

Алина Волянская

Криминал и ЧП
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