Нетаньяху оприлюднив плани Ізраїлю щодо Гази після війни, але Палестинська адміністрація відкидає їх
Київ • УНН
Плани Ізраїлю щодо Гази після війни включають створення буферної зони безпеки і продовження інтервенції, але Палестинська адміністрація відкидає ці плани як окупацію.
Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху представив кабінету міністрів документ з принципами управління Газою після війни. Документ передбачає створення значної буферної зони безпеки та не виключає намір продовжувати втручання.
Міністерство закордонних справ Палестинської автономії поки відкинуло плани Нетаньяху щодо післявоєнної Гази, вважаючи їх "офіційною реокупацією сектора Газа", передає УНН із посиланням на Times of Israel.
Деталі
Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху оприлюднив плани Ізраїлю щодо Гази, представивши своєму військовому кабінету офіційну пропозицію, в якій немає згадки про роль Палестинської автономії, та невизначені аспекти функціонування палестинської держави. У документі викладені плани Ізраїлю щодо Смуги Гази на коротко-, середньо- і довгострокову перспективу – це створення буферної зони безпеки в межах анклаву та продовження участі у цивільних справах території Палестини.
Нетаньяху обмежився заявою, що він не дозволить Палестинській адміністрації повернутися до управління Газою. Іноді він уточнює це твердження, кажучи, що Ізраїль не дозволить Палестинській автономії в її нинішньому вигляді повернутися до палестинського анклаву, вказуючи на те, що Ізраїль міг би жити з реформованою Палестинською автономією, на чому наполягає адміністрація Байдена. – пише Times of Israel.
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В інших випадках, однак, Нетаньяху більш категорично відкидав можливість перетворення Гази на "Фатхстан" - маючи на увазі політичну партію, очолювану президентом Палестинської автономії Махмудом Аббасом.
Позиція Палестинської адміністрації
Міністерство закордонних справ Палестинської автономії розкритикувало документ Біньяміна Нетаньяху щодо післявоєнної Гази, заявивши, що вважає їх "офіційною реокупацією сектора Газа і встановленням над ним ізраїльського контролю".
Відкидаючи плани призначення "місцевих чиновників", управління службами в секторі замість представників ХАМАСу, а також надання ЦАХАЛу безстрокової свободи дій на всій території сектору, Міністерство закордонних справ Палестинської автономії назвало їх "планом продовження геноциду проти нашого народу і спробою отримати більше часу для реалізації планів переміщення".
Міністерство закордонних справ Палестинської автономії закликає США та інші західні країни визнати Палестину як незалежну державу, дозволити їй стати членом ООН і провести міжнародну мирну конференцію, щоб "припинити окупацію і дати можливість нашому народу вільно і з гідністю здійснити своє право на самовизначення".
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