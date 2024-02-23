Нетаньяху обнародовал планы Израиля по Газе после войны, но Палестинская администрация отвергает его

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху представил кабинету министров документ с принципами управления Газой после войны. Документ предусматривает создание значительной буферной зоны безопасности и не исключает намерение продолжать вмешательство. Министерство иностранных дел Палестинской автономии пока отвергло планы Нетаньяху по послевоенной Газе, считая их "официальной реоккупацией сектора Газа", передает УНН с ссылкой на Times of Israel.

Детали

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху обнародовал планы Израиля по Газе, представив своему военному кабинету официальное предложение, в котором нет упоминания о роли Палестинской автономии, и неопределенные аспекты функционирования палестинского государства. В документе изложены планы Израиля по Полосе Газы на кратко-, средне- и долгосрочную перспективу - это создание буферной зоны безопасности в пределах анклава и продолжение участия в гражданских делах территории Палестины.

Нетаньяху ограничился заявлением, что он не позволит Палестинской администрации вернуться к управлению Газой. Иногда он уточняет это утверждение, говоря, что Израиль не позволит Палестинской автономии в ее нынешнем виде вернуться в палестинский анклав, указывая на то, что Израиль мог бы жить с реформированной Палестинской автономией, на чем настаивает администрация Байдена. - пишет Times of Israel.

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В других случаях, однако, Нетаньяху более категорично отвергал возможность превращения Газы в "Фатхстан" - имея в виду политическую партию, возглавляемую президентом Палестинской автономии Махмудом Аббасом.

Позиция Палестинской администрации

Министерство иностранных дел Палестинской автономии раскритиковало документ Биньямина Нетаньяху по послевоенной Газе, заявив, что считает их "официальной реоккупацией сектора Газа и установлением над ним израильского контроля".

Отвергая планы назначения "местных чиновников", управления службами в секторе вместо представителей ХАМАСа, а также предоставления ЦАХАЛу бессрочной свободы действий на всей территории сектора, Министерство иностранных дел Палестинской автономии назвало их "планом продолжения геноцида против нашего народа и попыткой получить больше времени для реализации планов перемещения".

Министерство иностранных дел Палестинской автономии призывает США и другие западные страны признать Палестину как независимое государство, позволить ей стать членом ООН и провести международную мирную конференцию, чтобы "прекратить оккупацию и дать возможность нашему народу свободно и с достоинством осуществить свое право на самоопределение".

Напомним,

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