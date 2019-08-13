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НАЗК запросило депутатів і ректора на пояснення

НАЗК запросило депутатів і ректора на пояснення

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 серпня. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції запрошує 8 осіб, серед яких народний депутат та посадовці, для надання пояснень за ознаками можливих адмінправопорушень. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу НАЗК.

"НАЗК запрошує 8 осіб для надання пояснень", - йдеться у повідомленні, та уточняється, що у разі наявності підстав буде складення протоколів про адміністративні правопорушення:

  • за ознаками порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів:
  • Андрія Павелка, народного депутата України;
  • Катерину Фесюн, депутата Менської міської ради;
  • Тетяну Плетень, депутата Вільнянської районної ради;
  • Альону Дмітрєвскую, заступника голови Сумської міської ради;
  • Миколу Носка, ректора Національного університету "Чернігівський колегіум" імені Т.Г. Шевченка.
  • за ознаками порушення обмежень щодо одержання подарунків:
  • Олександра Тарасовця, депутата Чернігівської міської ради;
  • за ознаками несвоєчасного подання повідомлення про суттєві зміни у майновому стані:
  • Тетяну Єгорову-Луценко, начальника Головного територіального управління юстиції у Харківській області;
  • Олега Александровича, директора державного підприємства "Карпатський експертно-технічний центр Держпраці".

Нагадаємо, у червні НАЗК запрошувало 12 осіб для надання пояснень.

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