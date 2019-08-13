НАЗК запросило депутатів і ректора на пояснення
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції запрошує 8 осіб, серед яких народний депутат та посадовці, для надання пояснень за ознаками можливих адмінправопорушень. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу НАЗК.
"НАЗК запрошує 8 осіб для надання пояснень", - йдеться у повідомленні, та уточняється, що у разі наявності підстав буде складення протоколів про адміністративні правопорушення:
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- за ознаками порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів:
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- Андрія Павелка, народного депутата України;
- Катерину Фесюн, депутата Менської міської ради;
- Тетяну Плетень, депутата Вільнянської районної ради;
- Альону Дмітрєвскую, заступника голови Сумської міської ради;
- Миколу Носка, ректора Національного університету "Чернігівський колегіум" імені Т.Г. Шевченка.
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- за ознаками порушення обмежень щодо одержання подарунків:
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- Олександра Тарасовця, депутата Чернігівської міської ради;
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- за ознаками несвоєчасного подання повідомлення про суттєві зміни у майновому стані:
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- Тетяну Єгорову-Луценко, начальника Головного територіального управління юстиції у Харківській області;
- Олега Александровича, директора державного підприємства "Карпатський експертно-технічний центр Держпраці".
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Нагадаємо, у червні НАЗК запрошувало 12 осіб для надання пояснень.