Націлені на власну гру: Шевченко поділився очікуваннями від матчу з Бахрейном

Деталі

Шевченко вважає наставника збірної-суперниці (Еліу Соузу) досвідченим та гарним тренером. Проте інформації в української сторони стосовно Бахрейну обмаль. За словами Шевченка, це не буде відігравати великої ролі, адже головним завданням “жовто-блакитних” є власна гра.

“У цієї команди тренер — португалець, він працював із клубами та молодіжною збірною на батьківщині. Отже, це досвідчений, хороший фахівець. Загалом у нас мало інформації, але нам потрібна ця зустріч як підготовка, тому ми більше націлені на власну гру.

У нас був дуже важкий підготовчий період, хлопці перебувають під навантаженнями. Завтра можна буде зробити шість замін, я планую дати багатьом можливість зіграти. Ми шукали такого суперника на цю дату, щоб можна було адекватно оцінити стан після тижня важких тренувань. Підбирали спаринг-партнера під ті обставини, в яких ми перебуваємо. Хочемо провести завтра гідний поєдинок”, — наголосив Шевченко.

Довідка

Після поєдинку із Бахрейном, українська команда зіграє товариські матчі із Північною Ірландією (3 червня) та Кіпром (7-го червня). На Євро-2020 шлях української команди стартуватиме з 13-го червня.