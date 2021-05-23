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Нацелены на собственную игру: Шевченко поделился ожиданиями от матча с Бахрейном

Киев • УНН

 • 17813 просмотра

КИЕВ. 23 мая. УНН. Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко провел пресс-конференцию, посвященную товарищескому матчу с командой Бахрейна, которая пройдет 23 мая. Слова специалиста приводит пресс-центр УАФ, передает УНН.

Нацелены на собственную игру: Шевченко поделился ожиданиями от матча с Бахрейном

Детали

Шевченко считает наставника сборной-соперницы (Элиу Соузу) опытным и хорошим тренером. Однако информации в украинской стороны относительно Бахрейна мало. По словам Шевченко, это не будет играть большой роли, ведь главной задачей “желто-синих” есть собственная игра.

“В этой команды тренер — португалец, он работал с клубами и молодежной сборной на родине. Итак, это опытный, хороший специалист. В целом у нас мало информации, но нам нужна эта встреча как подготовка, поэтому мы больше нацелены на собственную игру.

У нас был очень тяжелый подготовительный период, ребята находятся под нагрузками. Завтра можно будет сделать шесть замен, я планирую дать многим возможность сыграть. Мы искали такого соперника на эту дату, чтобы можно было адекватно оценить состояние после недели тяжелых тренировок. Подбирали спарринг-партнера под те обстоятельства, в которых мы находимся. Хотим провести завтра достойный поединок ”, - отметил Шевченко.

Справка

После поединка с Бахрейном, украинская команда сыграет товарищеские матчи с Северной Ирландией (3 июня) и Кипром (7 июня). На Евро-2020 путь украинской команды стартовать с 13-го июня.

Украинские Национальные Новости

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