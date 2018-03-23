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Нацбанк назвав причини зростання реального ВВП на 2,5%

Нацбанк назвав причини зростання реального ВВП на 2,5%

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 березня. УНН. Минулого року реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) порівняно з 2016 роком збільшився на 2,5%. Цього вдалося досягти завдяки активізації внутрішнього споживчого попиту та високої інвестиційної активності, передає УНН з посиланням на повідомлення Нацбанку.

“Фактичні темпи зростання реального ВВП у 2017 році були вищими за очікування Національного банку, опубліковані в Інфляційному звіті за січень 2018 року (2,1%). Економіка України відновлюється швидше з огляду на більш суттєву активізацію внутрішнього споживчого попиту та високу інвестиційну активність”, — йдеться у повідомленні.

Споживчий попит

Зростання кінцевих споживчих витрат домогосподарств минулого року відчутно прискорилося (до 7,8% з 2,1% у 2016 році), підтримане високими темпами зростання реальної зарплати, а також підвищенням середнього розміру пенсій. Споживчі витрати сектору загально державного управління збільшилися на 3,3% після їх зниження у 2016 році на 0,5%, у тому числі через збільшення бюджетних видатків на пільги та житлові субсидії.

Інвестиційна активність

Валове нагромадження основного капіталу продовжувало збільшуватися високими темпами (18,2%) попри незначне уповільнення порівняно з попереднім роком (20,4%). На відміну від 2016 року, у минулому році зростання капітальних інвестицій спостерігалося у більшості видів діяльності. Високій інвестиційній активності сприяли подальше покращення ділових очікувань та фінансових результатів підприємств, а також активне фінансування урядом інфраструктурних проектів.

Зовнішні умови

Обсяги експорту товарів та послуг у реальному вимірі збільшилися на 3,5% на противагу їх скороченню у 2016 році. Однак на зростання експорту (та в цілому реального ВВП) продовжували негативно впливати ситуація на сході країни та подовження Росією дії торговельних обмежень, запроваджених у попередні роки. Розрив логістичних та виробничих зв’язків з підприємствами на неконтрольованих територіях позначився й на прискоренні зростання імпорту (до 12,2% з 8,7% у 2016 році), зокрема через дефіцит вугілля на внутрішньому ринку. Хоча основний внесок в зростання імпорту мало пожвавлення внутрішнього попиту. У результаті, внесок чистого експорту в зростання реального ВВП залишився від’ємним (5 в.п.), але дещо зменшився порівняно з попереднім роком (5,7 в.п.).

Також у Нацбанку додали, що зростання внутрішнього попиту та зовнішнього товарообороту сприяли поліпшенню показників торгівлі, транспорту та переробної промисловості. У свою чергу, відображаючи високу інвестиційну активність, прискорилося зростання в будівництві та операціях з нерухомим майном. Поліпшилися показники сектора послуг у цілому, особливо в другому півріччі. Це компенсувало зниження валової доданої вартості в сільському господарстві через нижчий врожай у 2017 році порівняно з рекордним врожаєм зернових та олійних у 2016 році, енергетиці та поглиблення падіння у добувній промисловості.

Нагадаємо, реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) у 2017 році порівняно з 2016 роком збільшився на 2,5%. Номінальний ВВП становив 2982,9 млрд грн, а ВВП у розрахунку на одну особу — 70 210 грн.

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