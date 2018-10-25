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На трасі Київ-Одеса зіткнулися дві вантажівки

На трасі Київ-Одеса зіткнулися дві вантажівки

Київ • УНН

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ОДЕСА-КИЇВ. 25 жовтня. УНН. У результаті зіткнення двох вантажних автомобілів на трасі Київ-Одеса загинув один чоловік. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі патрульної поліції.

Аварія сталася сьогодні близько 05:30 на автодорозі Київ-Одеса в Іванівському районі.

“В результаті зіткнення двох вантажних автомобілів Skania і Renault один водій-пасажир загинув, другий — доставлений до лікарні”, — йдеться у повідомленні.

Наразі правоохоронці з’ясовують всі обставини ДТП.

Як повідомляв УНН, у Києві на окружній дорозі перекинулася фура.

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