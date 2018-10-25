На трасі Київ-Одеса зіткнулися дві вантажівки
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 25 жовтня. УНН. У результаті зіткнення двох вантажних автомобілів на трасі Київ-Одеса загинув один чоловік. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі патрульної поліції.
Аварія сталася сьогодні близько 05:30 на автодорозі Київ-Одеса в Іванівському районі.
“В результаті зіткнення двох вантажних автомобілів Skania і Renault один водій-пасажир загинув, другий — доставлений до лікарні”, — йдеться у повідомленні.
Наразі правоохоронці з’ясовують всі обставини ДТП.
Як повідомляв УНН, у Києві на окружній дорозі перекинулася фура.