На трассе Киев-Одесса столкнулись два грузовика
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 25 октября. УНН. В результате столкновения двух грузовых автомобилей на трассе Киев-Одесса погиб один человек. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе патрульной полиции.
Авария произошла сегодня около 5:30 на автодороге Киев-Одесса в Ивановском районе.
“В результате столкновения двух грузовых автомобилей Skania и Renault один водитель-пассажир погиб, второй — доставлен в больницу”, — говорится в сообщении.
Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства ДТП.
Как сообщал УНН, в Киеве на окружной дороге перевернулась фура.