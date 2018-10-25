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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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7 марта, 19:45 • 156093 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 148617 просмотра

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На трассе Киев-Одесса столкнулись два грузовика

На трассе Киев-Одесса столкнулись два грузовика

Киев  •  УНН

 • 16445 просмотра

ОДЕССА-КИЕВ. 25 октября. УНН. В результате столкновения двух грузовых автомобилей на трассе Киев-Одесса погиб один человек. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе патрульной полиции.

Авария произошла сегодня около 5:30 на автодороге Киев-Одесса в Ивановском районе.

“В результате столкновения двух грузовых автомобилей Skania и Renault один водитель-пассажир погиб, второй — доставлен в больницу”, — говорится в сообщении.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства ДТП.

Как сообщал УНН, в Киеве на окружной дороге перевернулась фура.

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