На тлі нових санкцій проти рф: банки Киргизстану відмовляються від переказів з росії
Київ • УНН
Кілька банків у Киргизстані припинили здійснювати грошові перекази з росії та у зворотному напрямку через нові санкції США та Великої Британії проти москви.
Після нових санкцій США та Британії проти москви, одразу декілька банків Киргизстану припинили здійснювати грошові перекази з росії до республіки та у зворотному напрямку. Про це пишуть російські ЗМІ, передає УНН.
Деталі
Зокрема, РСК-банк, що займає одну з провідних позицій на фінансовому ринку республіки, інформує, що тепер не працюють такі системи переказів: Astrasend, Юністрім, Contact, Золота корона, Ощадбанк-онлайн. З тими самими системами зупинив роботу і банк "Компаньйон".
Мбанк, який також є одним із найпопулярніших на ринку Киргизстану, ввів обмеження на роботу з рублями.
У зв'язку з волатильністю курсу та можливими різкими коливаннями валютного ринку введено тимчасове обмеження за рублевими рахунками та картками (поповнення, перекази, конвертації)
Окрім того, ще п'ять киргизстанських банків повідомили про введення обмежень щодо операцій "доларовий рахунок — конвертація рубль/долар".
Китайський юань офіційно став головною іноземною валютою росії, замінивши долар та євро13.06.24, 16:55 • 21365 переглядiв
Доповнення
Напередодні США запровадили нові санкції проти більш ніж 300 фізичних та юридичних осіб із Росії, Білорусі, Болгарії, Казахстану, Сербії, Киргизстану, Китаю, Туреччини, а також інших держав Європи, Азії та Африки за допомогу у здійсненні російської військової агресії проти України.
При цьому в Мінфіні Сполучених Штатів попередили, що обмежувальні заходи можуть бути розширені та поширені на ті фінансові установи, які надають "будь-які послуги" людям та організаціям зі списку санкцій.
Нагадаємо
У Московській біржі заявили, що у зв'язку із санкціями США, від 13 травня, вони не проводитимуть торги у доларах та євро.