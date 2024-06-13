После новых санкций США и Великобритании против Москвы, сразу несколько банков Кыргызстана прекратили осуществлять денежные переводы из России в республику и в обратном направлении. Об этом пишут российские СМИ, передает УНН.

Детали

В частности, РСК-банк, занимающий одну из ведущих позиций на финансовом рынке республики, информирует, что теперь не работают такие системы переводов: Astrasend, Юнистрим, Contact, Золотая корона, Ощадбанк-онлайн. С теми же системами остановил работу и банк "Компаньон".

Мбанк, который также является одним из самых популярных на рынке Кыргызстана, ввел ограничения на работу с рублями.

В связи с волатильностью курса и возможными резкими колебаниями валютного рынка введено временное ограничение по рублевым счетам и картам (пополнение, переводы, конвертации) - объяснили в финучреждении.

Кроме того, еще пять киргизстанских банков сообщили о введении ограничений по операциям "долларовый счет - конвертация рубль/доллар".

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Дополнение

Накануне США ввели новые санкции против более чем 300 физических и юридических лиц из России, Беларуси, Болгарии, Казахстана, Сербии, Кыргызстана, Китая, Турции, а также других государств Европы, Азии и Африки за помощь в осуществлении российской военной агрессии против Украины.

При этом в Минфине Соединенных Штатов предупредили, что ограничительные меры могут быть расширены и распространены на те финансовые учреждения, которые предоставляют "любые услуги" людям и организациям из санкционного списка.

Напомним

В Московской бирже заявили, что в связи с санкциями США, от 13 мая, они не будут проводить торги в долларах и евро.