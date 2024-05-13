На тлі дефіциту рекордний імпорт електроенергії, промисловість обмежуватимуть ввечері - Укренерго
Київ • УНН
Україна стикається зі значним дефіцитом електроенергії протягом більшої частини доби, що зумовлює необхідність обмеження споживання для промислових споживачів з 17:00 до опівночі та рекордний обсяг імпорту електроенергії з 5 європейських країн.
В Україні більшу частину доби зберігається дефіцит електроенергії. Обмеження споживання для промисловості будуть діяти з 17:00 до 24:00. Сьогодні запланований рекордний обсяг імпорту з 5 країн Європи, повідомили у НЕК "Укренерго" у понеділок, пише УНН.
Деталі
"В енергосистемі більшу частину доби зберігається суттєвий дефіцит електроенергії. Диспетчерський центр "Укренерго" прогнозує застосування графіків обмеження потужності для промислових споживачів з 17:00 до 24:00", - вказали у компанії.
Сьогодні, станом на 9:10 споживання, як зазначається, зросло на 6,7% у порівнянні з тим же часом в попередній робочій день – п’ятницю, 10 травня.
Сьогодні аварійна допомога від країн ЄС, за повідомлення, була застосована з 00:00 до 07:00.
Україна отримує аварійну допомогу електрикою з ЄС на тлі дефіциту, увечері можливі обмеження для промисловості - Міненерго13.05.24, 10:39 • 20716 переглядiв
Електроенергію закликають споживати ощадливо, особливо з 17 години до опівночі.
Імпорт
Протягом доби імпорт здійснюється з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови. Загальним обсягом 19 484 МВт-год, з максимальною потужністю в окремі години до 1 475 МВт.
Знеструмлення
На ранок знеструмлені 412 населених пунктів. Через бойові дії: є нові знеструмлення у Донецькій, Харківській, Херсонській областях. З технічних причин: Є нові знеструмлення в Сумській області.