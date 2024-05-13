На тлі дефіциту рекордний імпорт електроенергії, промисловість обмежуватимуть ввечері - Укренерго

ukenru
14:28 • 62339 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

10:47 • 64454 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

09:57 • 75513 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 73257 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 85592 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 91548 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

28 березня, 18:00 • 121024 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 139937 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 141499 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 268854 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+14°
4.3 м/с
42 %
749 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
ЗСУ ліквідували 1740 окупантів та знищили сотню одиниць техніки за добу

ЗСУ ліквідували 1740 окупантів та знищили сотню одиниць техніки за добу

29 березня, 06:20 • 65546 перегляди
Понад 14 мільйонів грн доходів: що задекларував міський голова Львова Андрій Садовий

Понад 14 мільйонів грн доходів: що задекларував міський голова Львова Андрій Садовий

29 березня, 07:19 • 57026 перегляди
Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

29 березня, 07:29 • 67740 перегляди
Київщину вночі атакували ворожі дрони: є наслідки в одному районі

Київщину вночі атакували ворожі дрони: є наслідки в одному районі

29 березня, 07:57 • 60632 перегляди
Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

12:10 • 54607 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

14:28 • 62210 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 268779 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 377509 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 391277 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 305409 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

13:12 • 23519 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

13:11 • 23011 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 68466 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 84305 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

28 березня, 15:27 • 95052 перегляди
Актуальне
На тлі дефіциту рекордний імпорт електроенергії, промисловість обмежуватимуть ввечері - Укренерго

На тлі дефіциту рекордний імпорт електроенергії, промисловість обмежуватимуть ввечері - Укренерго

Київ • УНН

 • 21984 перегляди

Україна стикається зі значним дефіцитом електроенергії протягом більшої частини доби, що зумовлює необхідність обмеження споживання для промислових споживачів з 17:00 до опівночі та рекордний обсяг імпорту електроенергії з 5 європейських країн.

В Україні більшу частину доби зберігається дефіцит електроенергії. Обмеження споживання для промисловості будуть діяти з 17:00 до 24:00. Сьогодні запланований рекордний обсяг імпорту з 5 країн Європи, повідомили у НЕК "Укренерго" у понеділок, пише УНН.

Деталі

"В енергосистемі більшу частину доби зберігається суттєвий дефіцит електроенергії. Диспетчерський центр "Укренерго" прогнозує застосування графіків обмеження потужності для промислових споживачів з 17:00 до 24:00", - вказали у компанії.

Сьогодні, станом на 9:10 споживання, як зазначається, зросло на 6,7% у порівнянні з тим же часом в попередній робочій день – п’ятницю, 10 травня.

Сьогодні аварійна допомога від країн ЄС, за повідомлення, була застосована з 00:00 до 07:00.

Україна отримує аварійну допомогу електрикою з ЄС на тлі дефіциту, увечері можливі обмеження для промисловості - Міненерго13.05.24, 10:39 • 20716 переглядiв

Електроенергію закликають споживати ощадливо, особливо з 17 години до опівночі.

Імпорт

Протягом доби імпорт здійснюється з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови. Загальним обсягом 19 484 МВт-год, з максимальною потужністю в окремі години до 1 475 МВт. 

Знеструмлення

На ранок знеструмлені 412 населених пунктів. Через бойові дії: є нові знеструмлення у Донецькій, Харківській, Херсонській областях. З технічних причин: Є нові знеструмлення в Сумській області.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Економіка
ukrenerhoУкренерго
yevropeiskyi-soiuzЄвропейський Союз
rumuniiaРумунія
slovachchynaСловаччина
uhorshchynaУгорщина
ukrainaУкраїна
moldovaМолдова
donetskДонецьк
khersonХерсон
kharkivХарків
polshchaПольща
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,505.70
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,845.40