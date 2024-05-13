На фоне дефицита рекордный импорт электроэнергии, промышленность будут ограничивать вечером - Укрэнерго

В Украине большую часть суток сохраняется дефицит электроэнергии. Ограничения потребления для промышленности будут действовать с 17:00 до 24:00. Сегодня запланирован рекордный объем импорта из 5 стран Европы, сообщили в НЭК "Укрэнерго" в понедельник, пишет УНН.

Детали

"В энергосистеме большую часть суток сохраняется существенный дефицит электроэнергии. Диспетчерский центр "Укрэнерго" прогнозирует применение графиков ограничения мощности для промышленных потребителей с 17:00 до 24:00", - указали в компании.

Сегодня, по состоянию на 9:10 потребление, как отмечается, выросло на 6,7% по сравнению с тем же временем в предыдущий рабочий день - пятницу, 10 мая.

Сегодня аварийная помощь от стран ЕС, по сообщению, была применена с 00:00 до 07:00.

Украина получает аварийную помощь электричеством из ЕС на фоне дефицита, вечером возможны ограничения для промышленности - Минэнерго

Электроэнергию призывают потреблять экономно, особенно с 17 часов до полуночи.

Импорт

В течение суток импорт осуществляется из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии, Молдовы. Общим объемом 19 484 МВт-ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 1 475 МВт.

Обесточивание

На утро обесточены 412 населенных пунктов. Из-за боевых действий: есть новые обесточивания в Донецкой, Харьковской, Херсонской областях. По техническим причинам: Есть новые обесточивания в Сумской области.