На фоне дефицита рекордный импорт электроэнергии, промышленность будут ограничивать вечером - Укрэнерго

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая
  •  58242 просмотра

Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая

Эксклюзив
И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп
  •  60416 просмотра

И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп

Эксклюзив
В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского
11 мая 2024, 18:06  •  150434 просмотра

В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского

Эксклюзив
Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты
10 мая 2024, 07:29  •  205168 просмотра

Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты

Эксклюзив
Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье
9 мая 2024, 13:08  •  213099 просмотра

Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье

Эксклюзив
У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин
9 мая 2024, 08:29  •  205005 просмотра

У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин

Эксклюзив
Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ
9 мая 2024, 06:54  •  159488 просмотра

Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ

Эксклюзив
"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры
8 мая 2024, 16:29  •  151788 просмотра

"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры

Эксклюзив
"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве
8 мая 2024, 14:00  •  131194 просмотра

"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве

Эксклюзив
Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп
8 мая 2024, 10:45  •  133321 просмотра

Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп

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На фоне дефицита рекордный импорт электроэнергии, промышленность будут ограничивать вечером - Укрэнерго

Украина сталкивается со значительным дефицитом электроэнергии в течение большей части суток, что обусловливает необходимость ограничения потребления для промышленных потребителей с 17:00 до полуночи и рекордный объем импорта электроэнергии из 5 европейских стран.

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На фоне дефицита рекордный импорт электроэнергии, промышленность будут ограничивать вечером - Укрэнерго

На оккупированной Луганщине сообщают о мощных взрывах и попаданиях: что известно

В оккупированном Сорокино Луганской области произошли мощные взрывы и "прилеты" на складах боеприпасов оккупантов.

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На оккупированной Луганщине сообщают о мощных взрывах и попаданиях: что известно

WSJ: Украина за полгода перехватила 45% ракет рф, за предыдущие шесть месяцев - 73%

Украина сбивает меньшую долю российских ракет, перехватывая около 46% ракет рф за последние шесть месяцев по сравнению с 73% за предыдущие шесть месяцев.

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Цена на биткоин упала до 60 тысяч долларов: в чем причина стремительного падения

Цена биткоина упала примерно до $60 000 на фоне беспокойства относительно роста инфляции и потенциального повышения процентных ставок Федеральным резервом, а также опасений относительно ужесточения криптовалютного регулирования и оттока капитала из криптовалютных инвестиционных продуктов.

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Цена на биткоин упала до 60 тысяч долларов: в чем причина стремительного падения

Укрпочта выпустит марки с вышиванками Крыма и Харькова

Укрпочта выпустит марки с вышиванками Крыма и Харьковской области для поддержки этих регионов.

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Укрпочта выпустит марки с вышиванками Крыма и Харькова

Глинотерапию все чаще используют для реабилитации военных. Как работает этот метод восстановления

В рамках программы "МХП Поруч" бойцы, ветераны и семьи погибших защитников проходят реабилитацию с помощью глинотерапии, которая помогает им высвободить эмоции, снять стресс и улучшить настроение.

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Глинотерапию все чаще используют для реабилитации военных. Как работает этот метод восстановления

Нефтебаза на белгородщине и электроподстанция в липецкой области: источник сообщил о результатах успешной охоты дронов СБУ на территории рф

Нефтебаза на белгородщине и электроподстанция в липецкой области: источник сообщил о результатах успешной охоты дронов СБУ на территории рф.

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Нефтебаза на белгородщине и электроподстанция в липецкой области: источник сообщил о результатах успешной охоты дронов СБУ на территории рф

Киевская таможня предотвратила ввоз в Украину 19 тонн ткани, которую изготовили в россии

Киевская таможня предотвратила ввоз 19 тонн ткани стоимостью 3 миллиона гривен, произведенной в рф компанией, известной как производитель тканей для Министерства обороны россии.

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Киевская таможня предотвратила ввоз в Украину 19 тонн ткани, которую изготовили в россии

"Все было, возможно, не так плотно" - глава Волчанской ГВА о фортификациях в Харьковской области

В Волчанской городской военной администрации уверяют, что "фортификационные сооружения вокруг города на границе с россией были, но из-за постоянных обстрелов возводить их было непросто".

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"Все было, возможно, не так плотно" - глава Волчанской ГВА о фортификациях в Харьковской области

Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая

Эта неделя принесет серьезные перемены и возможности для всех знаков зодиака благодаря параду из 5 планет. Возможны для всех опасности травм и аварий, могут быть природные катаклизмы, стоит категорически избегать конфликтов в отношениях.

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Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая