Украина получает аварийную помощь электричеством из ЕС на фоне дефицита, вечером возможны ограничения для промышленности - Минэнерго

Украина сегодня уже принимала аварийную помощь электроэнергией из трех стран ЕС, это предполагается и вечером. Из-за значительных повреждений энергообъектов и недостатка электроэнергии возможны ограничения для промышленных потребителей. Из-за обстрелов в Донецкой, Харьковской и Сумской областях прекращено газоснабжение 550 потребителей. Об этом сообщили в Минэнерго в понедельник, пишет УНН.

Генерация и потребление

За прошедшие сутки, как указано, потребности потребителей покрывались собственной генерацией, коммерческим импортом и аварийной помощью из энергосистем Польши, Румынии и Словакии. Суммарный объем экстренных поставок составил менее 2% от суточного потребления электроэнергии.

Также вчера в дневные часы Украина оказывала аварийную помощь Польше - получала излишки электроэнергии из энергосистемы этой страны, отметили в министерстве.

В южных регионах для недопущения перегрузки оборудования одной из высоковольтных подстанций, как сообщается, оператор системы передачи в дневные часы ограничивал производство электроэнергии из ВИЭ.

Сегодня по запросу Украины уже осуществлялась аварийная поставка электроэнергии из Польши, Румынии и Словакии. Привлечение аварийной помощи предполагается и в часы вечернего максимума потребления электроэнергии. Также из-за недостатка электроэнергии в вечерние часы возможны ограничения потребления для промышленных потребителей - сообщили в Минэнерго.

Последствия обстрелов

За прошедшие сутки в Харьковской области в результате вражеских обстрелов, как указано, были повреждены газопроводы и отключены от газоснабжения 432 абонента. В Донецкой области из-за боевых действий прекращено газоснабжение 97 потребителям, в Сумской области - 21 потребителю.

Работники полиции получили информацию о заминировании одного из энергообъектов. Во время проверки подозрительных предметов не обнаружено.

"Учитывая значительные повреждения, нанесенные энергосистеме, просим потребителей уменьшить использование энергоемких приборов в пиковые часы (особенно вечером с 17:00 до 22:00). Промышленность - пересмотреть производственные процессы для уменьшения нагрузки на энергосистему, а также максимально привлекать импорт для гарантированного избежания отключений и усиления устойчивости энергосистемы", - отметили в Минэнерго.

Ситуация на ЗАЭС

"Уровень воды в пруду-охладителе снизился и составляет 15,34 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции", - сообщили в Минэнерго.

Импорт и экспорт

На текущие сутки прогнозируется импорт электроэнергии - 19 484 МВт-ч. Экспорта не предвидится.