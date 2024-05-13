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Україна отримує аварійну допомогу електрикою з ЄС на тлі дефіциту, увечері можливі обмеження для промисловості - Міненерго

Україна отримує аварійну допомогу електрикою з ЄС на тлі дефіциту, увечері можливі обмеження для промисловості - Міненерго

Київ • УНН

 • 20728 перегляди

Через значні пошкодження енергетичних об'єктів та дефіцит електроенергії Україна отримала аварійну електроенергію з Польщі, Румунії та Словаччини, а у вечірній час можливі обмеження споживання для промислових споживачів.

Україна сьогодні вже брала аварійну допомогу електроенергією з трьох країн ЄС, це передбачається і ввечері. Через значні пошкодження енергооб'єктів і нестачу електроенергії можливі обмеження для промислових споживачів. Через обстріли на Донеччині, Харківщині та Сумщині припинено газопостачання 550 споживачам. Про це повідомили в Міненерго у понеділок, пише УНН.

Генерація і споживання

Минулої доби, як вказано, потреби споживачів покривалися власною генерацією, комерційним імпортом та аварійною допомогою з енергосистем Польщі, Румунії та Словаччини. Сумарний обсяг екстреного постачання становив менше 2% від добового споживання електроенергії.

Також вчора у денні години Україна надавала аварійну допомогу Польщі – отримувала надлишки електроенергії з енергосистеми цієї країни, зазначили у міністерстві.

У південних регіонах для недопущення перевантаження обладнання однієї з високовольтних підстанцій, як повідомляється, оператор системи передачі у денні години обмежував виробництво електроенергії з ВДЕ.

Сьогодні на запит України вже здійснювалося аварійне постачання електроенергії з Польщі, Румунії та Словаччини. Залучення аварійної допомоги передбачається і у години вечірнього максимуму споживання електроенергії. Також через нестачу електроенергії у вечірні години можливі обмеження споживання для промислових споживачів

- повідомили у Міненерго.

Наслідки обстрілів

Минулої доби у Харківській області внаслідок ворожих обстрілів, як вказано, було пошкоджено газопроводи та відключено від газопостачання 432 абоненти. На Донеччині через бойові дії припинено газопостачання 97 споживачам, у Сумській області – 21 споживачу.

Працівники поліції отримали інформацію про замінування одного з енергооб’єктів. Під час перевірки підозрілих предметів не виявлено.

"Враховуючи значні пошкодження, завдані енергосистемі, просимо споживачів зменшити використання енергоємних приладів у пікові години (особливо ввечері з 17:00 до 22:00). Промисловість – переглянути виробничі процеси для зменшення навантаження на енергосистему, а також максимально залучати імпорт для гарантованого уникнення відключень та посилення стійкості енергосистеми", - наголосили у Міненерго.

Ситуація на ЗАЕС

"Рівень води у ставку-охолоджувачі знизився і становить 15,34 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції", - повідомили у Міненерго.

Імпорт та експорт

На поточну добу прогнозується імпорт електроенергії – 19 484 МВт-год. Експорту не передбачається.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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