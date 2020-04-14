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На Сумщині за минулу добу нових інфікувань коронавірусом не зафіксовано

На Сумщині за минулу добу нових інфікувань коронавірусом не зафіксовано

Київ • УНН

 • 34076 перегляди

КИЇВ. 14 квітня. УНН. У Сумській області за минулу добу нових випадків COVID-19 не зафіксовано. Загалом в області підтверджено 74 випадки коронавірусної інфекції. Про це повідомляє УНН із посиланням на Telegram-канал про коронавірус в Сумській області, верифікований Сумською ОДА.

"За минулу добу нових випадків інфікування на Сумщині не зафіксовано. Станом на 14 квітня 2020 року в Сумській області 74 офіційно підтверджених випадки коронавірусної інфекції", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що за інформацією Сумського обласного лабораторного центру МОЗ України, наразі у місті Суми - 7 випадків захворювання, місті Охтирка - 4, місті Конотоп - 7, у Конотопському районі - 24, у Кролевецькому районі - 22, місті Шостка - 7, у Тростянецькому районі - 2, у Роменському районі - 1.

Окрім того, в Сумах одужало дві особи.

Нагадаємо, за даними МОЗ, на 9 годину 14 квітня в Україні зафіксовано 3372 випадки COVID-19, з них у Сумській області - 74 випадки.

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