На Сумщині за минулу добу нових інфікувань коронавірусом не зафіксовано
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. У Сумській області за минулу добу нових випадків COVID-19 не зафіксовано. Загалом в області підтверджено 74 випадки коронавірусної інфекції. Про це повідомляє УНН із посиланням на Telegram-канал про коронавірус в Сумській області, верифікований Сумською ОДА.
"За минулу добу нових випадків інфікування на Сумщині не зафіксовано. Станом на 14 квітня 2020 року в Сумській області 74 офіційно підтверджених випадки коронавірусної інфекції", - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що за інформацією Сумського обласного лабораторного центру МОЗ України, наразі у місті Суми - 7 випадків захворювання, місті Охтирка - 4, місті Конотоп - 7, у Конотопському районі - 24, у Кролевецькому районі - 22, місті Шостка - 7, у Тростянецькому районі - 2, у Роменському районі - 1.
Окрім того, в Сумах одужало дві особи.
Нагадаємо, за даними МОЗ, на 9 годину 14 квітня в Україні зафіксовано 3372 випадки COVID-19, з них у Сумській області - 74 випадки.