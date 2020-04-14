В Сумской области за минувшие сутки новых заражений коронавирусом не зафиксировано

КИЕВ. 14 апреля. УНН. В Сумской области за минувшие сутки новых случаев COVID-19 не зафиксировано. Всего в области подтверждено 74 случая коронавирусной инфекции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал о коронавирусе в Сумской области, верифицированный Сумской ОГА.