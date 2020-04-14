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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 22244 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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В Сумской области за минувшие сутки новых заражений коронавирусом не зафиксировано

В Сумской области за минувшие сутки новых заражений коронавирусом не зафиксировано

Киев  •  УНН

 • 34066 просмотра

КИЕВ. 14 апреля. УНН. В Сумской области за минувшие сутки новых случаев COVID-19 не зафиксировано. Всего в области подтверждено 74 случая коронавирусной инфекции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал о коронавирусе в Сумской области, верифицированный Сумской ОГА.

"За прошедшие сутки новых случаев инфицирования в Сумской области не зафиксировано. По состоянию на 14 апреля 2020 года в Сумской области 74 официально подтвержденных случая коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что по информации Сумского областного лабораторного центра Минздрава Украины, на данный момент в городе Сумы - 7 случаев заболевания, в городе Ахтырка - 4, в городе Конотоп - 7, в Конотопском районе - 24, в Кролевецком районе - 22, в городе Шостка - 7, в Тростянецком районе - 2, в Роменском районе - 1.

Кроме того, в Сумах выздоровели два человека.

Напомним, по данным Минздрава, на 9:00 14 апреля в Украине зафиксировано 3372 случая COVID-19, из них в Сумской области - 74 случая.

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