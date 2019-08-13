На Прикарпатті масове нашестя іспанських слимаків
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. В Івано-Франківській області жителі приватних секторів страждають від масового нашестя рудого іспанського слимака. Про це журналісту УНН розповіла начальниця відділу прогнозування, фітосанітарної діагностики та аналізу ризиків Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області Галина Данилюк.
“До нас звертаються мешканці приватних секторів. Найбільше страждають від масового нашестя рудих (іспанських — ред.) слимаків жителі Коломийського, Тисменицького районів, села під Івано-Франківськом”, — сказала Данилюк.
За її словами, слимак небезпечний тим, що він дуже швидко розмножується. Вони гермафродити, в їхній статевій системі є чоловічі та жіночі органи, тому вони легко розмножуються. Одна особина слимака може відкласти до 500 яєць. З яєць, які перезимували, на початку червня народжуються молоді слимаки.
“Вони швидко ростуть та приблизно через два місяці досягають зрілого віку і починають розмножуватися, тому якраз з серпня починають робити велику шкоду”, — розповіла вона.
Данилюк, зазначає, що іспанський рудий слимак поїдає все на своєму шляху: малину, капусту, городину, салати, помідори, картоплю, буряки, навіть чорнобривці. Вони виїдають у листі дірки й часто знищують повністю листову пластинку.
Також вона порадила, як боротися з іспанськими слимаками.
“Ми радимо перекопувати землю, бо вони зимують в стадії яйця на глибині до 10 см, збирати слимака в ручну, також очищувати ділянки від будівельного сміття, вони люблять ховатися у вологих місцях. Окрім того, вони ховаються під широколистими деревами”, — сказала Данилюк.
Нагадаємо, висока вологість і проливні дощі в даний час в Україні сприяють активності й поширенню кліщів.