На Прикарпатье массовое нашествие испанских слизней
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. В Ивано-Франковской области жители частных секторов страдают от массового нашествия рыжего испанского слизня. Об этом журналисту УНН рассказала начальница отдела прогнозирования, фитосанитарной диагностики и анализа рисков Госпродпотребслужбы в Ивано-Франковской области Галина Данилюк.
"К нам обращаются жители частных секторов. Больше всего страдают от массового нашествия рыжих (испанских - ред.) слизней жители Коломыйского, Тисменицкого районов, села под Ивано-Франковском", - сказала Данилюк.
По ее словам, слизень опасен тем, что он очень быстро размножается. Они гермафродиты, в их половой системе есть мужские и женские органы, поэтому они легко размножаются. Одна особь слизня может отложить до 500 яиц. Из яиц, которые перезимовали, в начале июня появляются молодые слизни.
"Они быстро растут и примерно через два месяца достигают половой зрелости и начинают размножаться, поэтому как раз с августа начинают наносить большой вред", - рассказала она.
Данилюк, отмечает, что испанский рыжий слизень поедает все на своем пути: малину, капусту, овощи, салаты, помидоры, картофель, свеклу, даже бархатцы. Они выедают в листьях дыры и часто уничтожают полностью листовую пластинку.
Также она посоветовала, как бороться с испанскими слизнями.
"Мы советуем перекапывать землю, они зимуют в стадии яйца на глубине до 10 см, собирать слизней вручную, также очищать участки от строительного мусора, они любят прятаться во влажных местах. Кроме того, они прячутся под широколиственными деревьями", - сказала Данилюк.
Напомним, высокая влажность и проливные дожди в настоящее время в Украине способствуют активности и распространению клещей.