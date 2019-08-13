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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 130032 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 140021 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 127732 просмотра

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 128901 просмотра

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6 марта, 07:39 • 130825 просмотра

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На Прикарпатье массовое нашествие испанских слизней

На Прикарпатье массовое нашествие испанских слизней

Киев  •  УНН

 • 86446 просмотра

КИЕВ. 13 августа. УНН. В Ивано-Франковской области жители частных секторов страдают от массового нашествия рыжего испанского слизня. Об этом журналисту УНН рассказала начальница отдела прогнозирования, фитосанитарной диагностики и анализа рисков Госпродпотребслужбы в Ивано-Франковской области Галина Данилюк.

"К нам обращаются жители частных секторов. Больше всего страдают от массового нашествия рыжих (испанских - ред.) слизней жители Коломыйского, Тисменицкого районов, села под Ивано-Франковском", - сказала Данилюк.

По ее словам, слизень опасен тем, что он очень быстро размножается. Они гермафродиты, в их половой системе есть мужские и женские органы, поэтому они легко размножаются. Одна особь слизня может отложить до 500 яиц. Из яиц, которые перезимовали, в начале июня появляются молодые слизни.

"Они быстро растут и примерно через два месяца достигают половой зрелости и начинают размножаться, поэтому как раз с августа начинают наносить большой вред", - рассказала она.

Данилюк, отмечает, что испанский рыжий слизень поедает все на своем пути: малину, капусту, овощи, салаты, помидоры, картофель, свеклу, даже бархатцы. Они выедают в листьях дыры и часто уничтожают полностью листовую пластинку.

Также она посоветовала, как бороться с испанскими слизнями.

"Мы советуем перекапывать землю, они зимуют в стадии яйца на глубине до 10 см, собирать слизней вручную, также очищать участки от строительного мусора, они любят прятаться во влажных местах. Кроме того, они прячутся под широколиственными деревьями", - сказала Данилюк.

Напомним, высокая влажность и проливные дожди в настоящее время в Украине способствуют активности и распространению клещей.

Украинские Национальные Новости

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