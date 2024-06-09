На Київщині вночі горів склад: палало 4000 кв. м
Київ • УНН
У Броварському районі Київської області загорівся склад площею 4000 м2, для гасіння пожежі знадобилося 29 рятувальників і 9 одиниць техніки.
В Броварському районі Київської області сталася масштабна пожежа, загорівся склад на площі 4000 м2. Про це УНН повідомляє із посиланням на ДСНС.
Сьогодні вночі надійшло повідомлення про загорання складу з піддонами на території Зазимської територіальної громади. Площа загорання склала 4 000 м2.
До гасіння пожежі, окрім рятувальників, залучили сільські пожежні команди "Зазим’є", "Погреби", "Пухівка".
О 04:55 пожежа була ліквідована.
На гасіння залучалось 29 рятувальників та 9 одиниць техніки.
Наслідки нічної атаки рф: на Київщині ліквідували пожежу на промисловому об'єкті07.06.24, 18:19 • 57895 переглядiв