На Киевщине ночью горел склад: пылало 4000 кв. м

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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gosudarstvennaya-sluzhba-ukraini-po-chrezvichainim-situatsiyamГосударственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
polshaПольша
Эксклюзив
Украина и рф договорились о продолжении взаимного посещения военнопленных
7 июня 2024, 12:00  •  201056 просмотра

Украина и рф договорились о продолжении взаимного посещения военнопленных

Эксклюзив
Лубинец о якобы более 6 тыс. военнопленных: рф ни разу не передавала никаких списков
7 июня 2024, 11:06  •  144028 просмотра

Лубинец о якобы более 6 тыс. военнопленных: рф ни разу не передавала никаких списков

Эксклюзив
Блокирование границ: дело против Сольського могло стать дополнительным аргументом для поляков
7 июня 2024, 09:38  •  146894 просмотра

Блокирование границ: дело против Сольського могло стать дополнительным аргументом для поляков

Эксклюзив
Решение суда, которым признана незаконной ликвидация "Конкорда", создает основания для открытия уголовного дела против чиновников НБУ - адвокат
7 июня 2024, 08:26  •  131887 просмотра

Решение суда, которым признана незаконной ликвидация "Конкорда", создает основания для открытия уголовного дела против чиновников НБУ - адвокат

Эксклюзив
Количество блокировок налоговых накладных увеличилось, что может свидетельствовать о попытках давления на бизнес - ЕБА
7 июня 2024, 07:39  •  100555 просмотра

Количество блокировок налоговых накладных увеличилось, что может свидетельствовать о попытках давления на бизнес - ЕБА

Эксклюзив
СНБО должен изучить деятельность подконтрольных Грозе и Науменко компаний на предмет сотрудничества с подсанкционными предприятиями - депутат
7 июня 2024, 07:34  •  80966 просмотра

СНБО должен изучить деятельность подконтрольных Грозе и Науменко компаний на предмет сотрудничества с подсанкционными предприятиями - депутат

Эксклюзив
Эксперт объяснил блокирование границы поляками операцией российских спецслужб
7 июня 2024, 06:21  •  80589 просмотра

Эксперт объяснил блокирование границы поляками операцией российских спецслужб

Эксклюзив
Рада планирует заслушать НАБУ - из-за "пиарных" дел
6 июня 2024, 16:12  •  114397 просмотра

Рада планирует заслушать НАБУ - из-за "пиарных" дел

Эксклюзив
В Минздраве дали советы, как уберечь себя от отравлений в условиях жары и "блэкаута"
6 июня 2024, 15:12  •  112398 просмотра

В Минздраве дали советы, как уберечь себя от отравлений в условиях жары и "блэкаута"

Эксклюзив
Из могилы самого молодого защитника "Азовстали" украли игрушку: полиция выясняет ситуацию
6 июня 2024, 12:09  •  114056 просмотра

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На Киевщине ночью горел склад: пылало 4000 кв. м

В Броварском районе Киевской области загорелся склад площадью 4000 м2, для тушения пожара понадобилось 29 спасателей и 9 единиц техники.

Криминал и ЧП •   •  3750 просмотра
На Киевщине ночью горел склад: пылало 4000 кв. м

В Укрэнерго рассказали, почему сегодня не будут выключать свет

9 июня в Украине были отменены отключения электроэнергии в связи со снижением потребления электроэнергии в выходные дни и возобновлением работы одного из энергоблоков атомной электростанции.

Общество •   •  5144 просмотра
В Укрэнерго рассказали, почему сегодня не будут выключать свет

СБУ, ГБР и КНИИСЭ: Кравченко рассказал об уровнях проверок фортификаций на Киевщине

К работам по обустройству фортификационных сооружений на Киевщине привлечены специалисты КНИИСЭ. Куда и как тратим средства проверяет СБУ, ГБР и НАБУ.

Война •   •  7430 просмотра
СБУ, ГБР и КНИИСЭ: Кравченко рассказал об уровнях проверок фортификаций на Киевщине

На сегодня ограничения света в Украине отменили - ДТЭК

По данным ДТЭК, 9 июня в течение всего дня в Украине были сняты ограничения на подачу света, что позволит стране провести день без плановых отключений.

Общество •   •  6775 просмотра
На сегодня ограничения света в Украине отменили - ДТЭК

Чехия может помочь Украине готовить пилотов для F-16 и Gripen

Чешская Республика может помочь в обучении украинских полетов на самолетах F-16 и Gripen и может предложить странам обучение на этих самолетах, заявила министр обороны Чехии Яна Чернохова.

Война •   •  8735 просмотра
Чехия может помочь Украине готовить пилотов для F-16 и Gripen

Враг атаковал Донетчину авиабомбами и из "Ураганов": один погибший, двое раненых

Российские войска обстреляли 11 населенных пунктов в Донецкой области, в результате чего один мирный житель погиб и двое других получили ранения, а также были повреждены жилые здания и инфраструктура.

Война •   •  8889 просмотра
Враг атаковал Донетчину авиабомбами и из "Ураганов": один погибший, двое раненых

Смерть мужчины после эпилептических припадков после посещения ТЦК на Житомирщине: сообщили новые подробности

Военнообязанный мужчина скончался в больнице Житомирской области от травм, полученных во время эпилептического приступа после посещения Звягельского РТЦК и СП.

Криминал и ЧП •   •  8753 просмотра
Смерть мужчины после эпилептических припадков после посещения ТЦК на Житомирщине: сообщили новые подробности

Байден и Макрон надеются на поддержку фонда в 50 млрд. долларов для Украины на саммите G7

Байден и Макрон надеются, что страны G7 согласятся на фонд в размере 50 миллиардов долларов для поддержки Украины ее борьбы с российской агрессией.

Война •   •  12574 просмотра
Байден и Макрон надеются на поддержку фонда в 50 млрд. долларов для Украины на саммите G7

Сейчас в ВСУ более 67 тыс. женщин - Минобороны

По словам заместителя министра обороны Натальи Калмыковой, в настоящее время в Вооруженных силах Украины насчитывается более 67 000 женщин, из которых 19 000 - работники, все остальные-военнослужащие.

Война •   •  11268 просмотра
Сейчас в ВСУ более 67 тыс. женщин - Минобороны

Впервые в истории: Украина поразила Су-57 на аэродроме рф, расположенном почти в 600 км. от фронта - ГУР

Впервые в истории Украина поразила самый современный российский истребитель Су-57 на аэродроме Ахтубинск, расположенном в 589 км от линии фронта.

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Впервые в истории: Украина поразила Су-57 на аэродроме рф, расположенном почти в 600 км. от фронта - ГУР