На КПВВ у зоні ООС застрягли в чергах понад 230 автівок
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Зранку в понеділок, 25 листопада, на контрольних пунктах в'їзду-виїзду в районі проведення операції Об'єднаних сил у чергах застрягли 235 автомобілів. Про це УНН повідомили у пресслужбі Держприкордонслужби.
"Сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів: "Майорське" – 15/40; "Мар’їнка" – 0/70; "Новотроїцьке" – 40/30; "Гнутове" – 20/20", - йдеться в повідомленні.
Також у пресслужбі додали, що минулої доби пасажиро-транспортний потік був інтенсивним. Загалом через КПВВ прослідувало 32,4 тисячі осіб та 4,2 тисячі транспортних засобів.
Сьогодні усі КПВВ на лінії розмежування розпочали роботу вчасно. Пропускні операції здіснюються з 7:00 до 18:30.
Нагадаємо, співробітники Державної фіскальної служби України на КПВВ "Станиця Луганська" попередили дві спроби приховано вивезти з непідконтрольних територій 600 тисяч гривень.