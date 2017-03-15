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На Київщині відбувся міжнародний турнір із хокею

На Київщині відбувся міжнародний турнір із хокею

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 березня. УНН. 11 та 12 березня, у Богуславі Київської області в універсальному навчально-тренувальному центрі “Льодограй” відбувся міжнародний хокейний турнір на “Кубок губернатора”. Про це повідомив оператор державних лотерей “М.С.Л.”, який у 2014 році збудував льодову арену та досі залишається її соціальним опікуном, передає УНН

Участь у міжнародному хокейному турнірі взяло понад сто шістдесят юних хокеїстів 2007-2008 року народження, зокрема такі команди:

“Атек”, “Київ”, “Крижинка” ( Київ);

“Ягуари”, “Дніпро” ( Дніпро);

“Глорія” (Молдова);

“Легіон” ( Калуш, Івано-Франківська обл);

“Шершні” (Богуслав, Київська обл).

За словами головного тренера команди “Шершнів” Олександра Матвійчука, участь у міжнародному турнірі дала змогу юнакам отримати новий ігровий досвід. Більше того, О.Матвійчук переконаний, що такі турніри сприяють розвитку хокею в Україні серед дитячих команд та є прекрасним прикладом здорового способу життя.

“Це дуже корисна практика. По-перше, ми отримали змогу зіграти з незнайомими командами, придивитись до їхнього стилю гри, тактики, отримали новий ігровий досвід. По-друге, такі змагання однозначно сприяють розвитку хокею в Україні серед дитячих команд, популяризації хокею з шайбою серед дітей та молоді в Україні, залученню дітей до занять спортом. Я думаю, що це прекрасний приклад демонстрації здорового способу життя.

Дуже добре, що до Богуслава приїхали хокеїсти з Молдови. І хоча вони не здобули почесних перемог, але я сподіваюсь, що привітний Богуслав і сучасна арена „Льодограй“ справили на них гарні враження”, — відзначив він.

За підсумками турніру, перемогу отримала команда “Дніпро”. Друге місце посіла команда із Києва “Крижинка”, а третє місце вибороли юнаки команди “Легіон” із Калушу.

Церемонію нагородження учасників провели Голова Богуславської районної державної адміністрації Ірина Старенька, представник організатора турніру “Хокейна Україна” Катерина Морозова та директор УНТЦ “Льодограй” Ігор Штефан.

Ігри проводились за підтримки Голови Київської обласної державної адміністрації Олександра Горгана, а організатором турніру виступила “Хокейна Україна”.

Нагадаємо, декілька років тому, в рамках соціальної відповідальності та традиційного сприяння розвитку спорту та культури в Україні, оператор державних лотерей “М.С.Л.” побудував льодову арену “Льодограй”. На той час бюджет “Льодограю” становив понад 20 млн грн. Тепер льодова арена визнана у Європі і вважається однією з найкращих в Україні. На ній тренуються як діти, так і дорослі, зокрема професійні збірні з хокею та фігурного катання. Загалом за кошти оператора державних лотерей “М.С.Л.” в Україні було збудовано палаци спорту в Харкові, Одесі та Запоріжжі, водно-спортивна база “Нептун” в Севастополі, водно-спортивний комплекс в Дніпропетровську, шаховий палац і критий велотрек у Львові, стадіон “Ювілейний” в Полтаві, в Києві — тенісні корти в Жулянах, легкоатлетичний манеж на Березняках, льодовий палац “Крижинка”.

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