В Киевской области прошел международный турнир по хоккею

Участие в международном хоккейном турнире приняли более ста шестидесяти юных хоккеистов 2007-2008 года, в том числе следующие команды:

"Атек", "Киев", "Льдинка" (Киев)

"Ягуары", "Днепр" (Днепр)

"Глория" (Молдова)

"Легион" (Калуш, Ивано-Франковская обл)

"Шершни" (Богуслав, Киевская обл).

По словам главного тренера команды "Шершней" Александра Матвийчука, участие в международном турнире позволила ребятам получить новый игровой опыт. Более того, А.Матвийчук убежден, что такие турниры способствуют развитию хоккея в Украине среди детских команд и является прекрасным примером здорового образа жизни.

"Это очень полезная практика. Во-первых, мы получили возможность сыграть с незнакомыми командами, присмотреться к их стилю игры, тактике, получили новый игровой опыт. Во-вторых, такие соревнования однозначно способствуют развитию хоккея в Украине среди детских команд, популяризации хоккея с шайбой среди детей и молодежи в Украине, привлечению детей к занятиям спортом. Я думаю, что это прекрасный пример демонстрации здорового образа жизни.

Очень хорошо, что в Богуслав приехали хоккеисты из Молдовы. И хотя они не получили почетных побед, но я надеюсь, что приветливый Богуслав и современная арена "Льодограй" произвели на них хорошее впечатление", - отметил он.

По итогам турнира победу одержала команда "Днепр". Второе место заняла команда из Киева "Льдинка", а третье место завоевали юноши команды "Легион" из Калуша.

Церемонию награждения участников провели Председатель Богуславской райгосадминистрации Ирина Старушка, представитель организатора турнира "Хоккейная Украина" Екатерина Морозова и директор УНТЦ "Ледограй" Игорь Штефан.

Игры проводились при поддержке Председателя Киевской областной государственной администрации Александра Горгана, а организатором турнира выступила "Хоккейная Украина".

Напомним, несколько лет назад, в рамках социальной ответственности и традиционного содействия развитию спорта и культуры в Украине, оператор государственных лотерей "М.С.Л." построил ледовую арену "Льодограй". К тому времени бюджет "Льодограя" составил более 20 млн грн. Теперь ледовая арена признана в Европе и считается одной из лучших в Украине. На ней тренируются как дети, так и взрослые, в том числе профессиональные сборные по хоккею и фигурному катанию. Всего за средства оператора государственных лотерей "М.С.Л." в Украине было построено дворцы спорта в Харькове, Одессе и Запорожье, водно-спортивная база "Нептун" в Севастополе, водно-спортивный комплекс в Днепропетровске, шахматный дворец и крытый велотрек во Львове, стадион "Юбилейный" в Полтаве, в Киеве - теннисные корты в Жулянах, легкоатлетический манеж на Березняках, ледовый дворец "Льдинка".