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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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На Київщині продано виграшний лотерейний білет на 100 тис. грн

Київ • УНН

 • 9278 перегляди

КИЇВ. 18 квітня. УНН. У Переяслав-Хмельницькому Київської області продано лотерейний білет з виграшем у 100 тисяч гривень. Про це повідомив оператор державних лотерей "М.С.Л.", передає УНН.

На Київщині продано виграшний лотерейний білет на 100 тис. грн

Йдеться про електронну миттєву лотерею “Товстий гаманець”. Виграшний білет придбано у "ЛОТО маркеті" за адресою: вул. Щорса, 1. Квиток обійшовся переможцю всього у 10 гривень.

У компанії наголосили, що переможець може отримати консультацію щодо оформлення виграшу, зателефонувавши на "гарячу лінію" "М.С.Л." за телефоном: 0 800 21 00 65.

"Останній крупний виграш у ЕМЛ "Товстий гаманець" сумою 50 тис. гривень виграно 8 січня 2018 року. Тоді удача посміхнулась гравцеві з м. Коростень на ім‘я Ірина, яка придбала свій щасливий квиток за 5 гривень у магазині "Спортліга" на вулиці Табукашвілі, 27-В", - нагадали в "М.С.Л."

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