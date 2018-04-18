На Київщині продано виграшний лотерейний білет на 100 тис. грн
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. У Переяслав-Хмельницькому Київської області продано лотерейний білет з виграшем у 100 тисяч гривень. Про це повідомив оператор державних лотерей "М.С.Л.", передає УНН.
Йдеться про електронну миттєву лотерею “Товстий гаманець”. Виграшний білет придбано у "ЛОТО маркеті" за адресою: вул. Щорса, 1. Квиток обійшовся переможцю всього у 10 гривень.
У компанії наголосили, що переможець може отримати консультацію щодо оформлення виграшу, зателефонувавши на "гарячу лінію" "М.С.Л." за телефоном: 0 800 21 00 65.
"Останній крупний виграш у ЕМЛ "Товстий гаманець" сумою 50 тис. гривень виграно 8 січня 2018 року. Тоді удача посміхнулась гравцеві з м. Коростень на ім‘я Ірина, яка придбала свій щасливий квиток за 5 гривень у магазині "Спортліга" на вулиці Табукашвілі, 27-В", - нагадали в "М.С.Л."