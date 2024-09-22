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На фронті вже 65 бойових зіткнень: росіяни активно наступають на двох напрямках

На фронті вже 65 бойових зіткнень: росіяни активно наступають на двох напрямках

Київ • УНН

 • 24599 перегляди

За добу зафіксовано 65 бойових зіткнень на різних напрямках фронту. Найбільша активність спостерігається на Покровському напрямку, де відбулося 21 зіткнення різної інтенсивності.

Від початку поточної доби, 22 вересня, на фронті зафіксували 65 бойових зіткнень. Окупанти і далі активно діють на Покровському і Курахівському напрямках. Про це заявили у Генеральному штабі ЗСУ, передає УНН.

Деталі

На Харківському напрямку відбулося дві ворожі атаки у районі Вовчанська. Триває бій. Ситуація контрольована.

На Куп’янському напрямку ворог протягом дня намагався просунутися до наших позицій в районах Петропавлівки, Синьківки, Глушківки, Кругляківки, Лозової та Стельмахівки. П’ять атак противника ще тривають. Загалом на напрямку зафіксовано десять боєзіткнень. У райони Куп’янська, Куп’янська-Вузлового та Першотравневого окупанти скинули загалом дев’ять авіабомб.

Зеленський спростував дані WSJ про 80 тисяч загиблих українських військових - ЗМІ21.09.24, 21:35 • 42030 переглядiв

На Лиманському напрямку кількість атак зросла до п'яти. Відбулися бойові дії поблизу Чернещини, Дружелюбівки, Новосадового та Діброви. Два боєзіткнення тривають.

На Сіверському напрямку ворог намагався прорвати нашу оборону в районі Виїмки. Ситуація контрольована. Також окупант завдав авіаударів керованими авіаційними бомбами по районах населених пунктів Іванівці, Свято-Покровське та Слов’янськ.

На Краматорському напрямку наші захисники продовжують відбивати дві атаки окупантів біля Калинівки та Кліщіївки. Поблизу Григорівки та Ступочків п’ять ворожих атак вже зупинено. Противник застосовував некеровані авіаційні ракети по Ступочках.

На Торецькому напрямку загарбник, за підтримки штурмової та бомбардувальної авіації, чотири рази атакував у районах Дачне, Торецьк, Щербинівка та Неліпівка. Точиться бій поблизу Торецька.

На Покровському напрямку зберігається найбільша активність ворога. 21 раз за сьогодні тут розпочиналися зіткнення різної інтенсивності. Наразі тривають бої у шести локаціях в районах Новоторецька, Гродівки, Новогродівки та Маринівки. Авіація окупантів била протягом дня НАРами у бік Олександрополя.

На Курахівському напрямку ситуація залишається складною. Поблизу Гірника, Цукуриного, Желанного Другого та Катеринівки відбито шість штурмів, також тривають чотири боєзіткнення поблизу Костянтинівки та Гірника.

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На Времівському напрямку агресор атакує неподалік Вугледару та Водяного, наразі триває чотири боєзіткнення. Також ворожа авіація завдала ударів біля Богоявленки, Урожайного і Рівнополя.

На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках активних дій окупантів за сьогодні не відзначено. Противник завдає авіаційних ударів та веде артилерійські обстріли по позиціях наших військ та населеним пунктам.

На Придніпровському напрямку нашими захисники відбили один штурм ворога.

Нагадаємо

За даними DeepState, загарбники просунулися в районі 9 населених пунктів на сході України. Українські захисники відновили позиції біля Залізнянського та просунулися біля Камишовки.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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