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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На фронте уже 65 боевых столкновений: россияне активно наступают на двух направлениях

На фронте уже 65 боевых столкновений: россияне активно наступают на двух направлениях

Киев  •  УНН

22 сентября 2024, 13:54  •  4295 просмотра

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За сутки зафиксировано 65 боевых столкновений на разных направлениях фронта. Наибольшая активность наблюдается на Покровском направлении, где произошло 21 столкновение различной интенсивности.

С начала текущих суток, 22 сентября, на фронте зафиксировали 65 боевых столкновений. Оккупанты и дальше активно действуют на Покровском и Кураховском направлениях. Об этом заявили в Генеральном штабе ВСУ, передает УНН.

Детали

На Харьковском направлении состоялось две вражеские атаки в районе Волчанска. Продолжается бой. Ситуация контролируется.

На Купянском направлении враг в течение дня пытался продвинуться к нашим позициям в районах Петропавловки, Синьковки, Глушковки, Кругляковки, Лозовой и Стельмаховки. Пять атак противника еще продолжаются. Всего на направлении зафиксировано десять боестолкновений. В районы Купянска, Купянска-Узлового и Першотравневого оккупанты сбросили всего девять авиабомб.

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На Лиманском направлении количество атак возросло до пяти. Произошли боевые действия вблизи Чернещины, Дружелюбовки, Новосадового и Дибровы. Два боестолкновения продолжаются.

На Северском направлении враг пытался прорвать нашу оборону в районе Выемки. Ситуация контролируется. Также оккупант нанес авиаудары управляемыми авиационными бомбами по районам населенных пунктов Ивановка, Свято-Покровское и Славянск.

На Краматорском направлении наши защитники продолжают отражать две атаки оккупантов у Калиновки и Клищеевки. Вблизи Григорьевки и Ступочков пять вражеских атак уже остановлено. Противник применял неуправляемые авиационные ракеты по Ступочкам.

На Торецком направлении захватчик, при поддержке штурмовой и бомбардировочной авиации, четыре раза атаковал в районах Дачное, Торецк, Щербиновка и Нелиповка. Идет бой вблизи Торецка.

На Покровском направлении сохраняется наибольшая активность врага. 21 раз за сегодня здесь начинались столкновения различной интенсивности. Сейчас продолжаются бои в шести локациях в районах Новоторецка, Гродовки, Новогродовки и Мариновки. Авиация оккупантов била в течение дня НАРами в сторону Александрополя.

На Кураховском направлении ситуация остается сложной. Вблизи Горняка, Цукурино, Желанного Второго и Катериновки отбито шесть штурмов, также продолжаются четыре боестолкновения вблизи Константиновки и Горняка.

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На Времовском направлении агрессор атакует неподалеку Угледара и Водяного, сейчас продолжается четыре боестолкновения. Также вражеская авиация нанесла удары возле Богоявленки, Урожайного и Ровнополя.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях активных действий оккупантов за сегодня не отмечено. Противник наносит авиационные удары и ведет артиллерийские обстрелы по позициям наших войск и населенным пунктам.

На Приднепровском направлении нашими защитники отбили один штурм врага.

Напомним,

По данным DeepState, захватчики продвинулись в районе 9 населенных пунктов на востоке Украины. Украинские защитники восстановили позиции возле Железнянского и продвинулись возле Камышовки.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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