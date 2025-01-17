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На фронті точилося 155 атак: найбільший тиск на Покровському напрямку

На фронті точилося 155 атак: найбільший тиск на Покровському напрямку

Київ • УНН

 • 27445 перегляди

Відбулося 155 бойових зіткнень на різних напрямках фронту. Найінтенсивніші бої тривали на Покровському напрямку, де ворог здійснив 64 атаки в районах 13 населених пунктів.

На передовій відбулося 155 боєзіткнень. Армія ворога продовжує активно тиснути на Покровському напрямку. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Деталі

На Харківському напрямку терористи безуспішно штурмували у районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку супротивник сім разів бив біля Голубівки, Степової Новоселівки та Кругляківки.

На Лиманському напрямку загарбники 13 разів штурмували неподалік Копанок, Твердохлібового, Макіївки та Тернів.

На Сіверському напрямку окупанти атакували в напрямку Білогорівки.

На Краматорському напрямку агресор 24 рази атакував в районах Часового Яру та в напрямку Ступочок та Білої Гори.

На Торецькому напрямку відбулося 18 боєзіткнень. Ворог штурмував біля Торецька, Диліївки, Кримського та Щербинівки.

На Покровському напрямку противник 64 рази атакував у районах Зеленого Поля, Водяного Другого, Єлизаветівки, Променю, Лисівки, Шевченка, Звірового, Удачного, Успенівки, Срібного, Дачного, Улаклів та Янтарного.

На Новопавлівському напрямку ЗСУ відбили одну атаку загарбників в районі Великої Новосілки.

На Придніпровському напрямку було реалізовано дві безуспішні ворожі атаки.

Ще плюс 1670 і окупантів і понад 150 одиниць техніки: Генштаб оновив дані про втрати ворога17.01.25, 08:07 • 28612 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

Війна
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