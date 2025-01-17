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Пять уютных, семейных сериалов: что посмотреть в зимние выходные
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Пять уютных, семейных сериалов: что посмотреть в зимние выходные

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Изменения в процедуре назначения руководителя АРМА: спасут ли они от постоянных скандалов
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Изменения в процедуре назначения руководителя АРМА: спасут ли они от постоянных скандалов

Кто может стать следующим соперником Александра Усика в 2025 году
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Следователи еще не допрашивали главного юриста НБУ Зиму по делу против него
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Следователи еще не допрашивали главного юриста НБУ Зиму по делу против него

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Комитет Рады по нацздраву работает над ускорением обновления медицинских протоколов - нардеп
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Количество попыток незаконного пересечения границы уменьшилось на 40% - Демченко

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На фронте велось 155 атак: наибольшее давление на Покровском направлении

На фронте велось 155 атак: наибольшее давление на Покровском направлении

Киев  •  УНН

 • 4239 просмотра

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Состоялось 155 боевых столкновений на разных направлениях фронта. Самые интенсивные бои продолжались на Покровском направлении, где враг совершил 64 атаки в районах 13 населенных пунктов.

На передовой произошло 155 боестолкновений. Армия врага продолжает активно давить на Покровском направлении. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

На Харьковском направлении террористы безуспешно штурмовали в районе Волчанска.

На Купянском направлении противник семь раз бил возле Голубовки, Степной Новоселовки и Кругляковки.

На Лиманском направлении захватчики 13 раз штурмовали неподалеку Копанок, Твердохлебово, Макеевки и Тернов.

На Северском направлении оккупанты атаковали в направлении Белогоровки.

На Краматорском направлении агрессор 24 раза атаковал в районах Часового Яра и в направлении Ступочек и Белой Горы.

На Торецком направлении произошло 18 боестолкновений. Враг штурмовал возле Торецка, Дилиевки, Крымского и Щербиновки.

На Покровском направлении противник 64 раза атаковал в районах Зеленого Поля, Водяного Второго, Елизаветовки, Луча, Лисовки, Шевченко, Звёздного, Удачного, Успеновки, Серебряного, Дачного, Улаклов и Янтарного.

На Новопавловском направлении ВСУ отбили одну атаку захватчиков в районе Великой Новоселки.

На Приднепровском направлении было реализовано две безуспешные вражеские атаки.

Еще плюс 1670 и оккупантов и более 150 единиц техники: Генштаб обновил данные о потерях врага17.01.25, 08:07 • 25231 просмотр

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Война
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
ukrainaУкраина
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