На фронте велось 155 атак: наибольшее давление на Покровском направлении
Киев • УНН
Состоялось 155 боевых столкновений на разных направлениях фронта. Самые интенсивные бои продолжались на Покровском направлении, где враг совершил 64 атаки в районах 13 населенных пунктов.
На передовой произошло 155 боестолкновений. Армия врага продолжает активно давить на Покровском направлении. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
Детали
На Харьковском направлении террористы безуспешно штурмовали в районе Волчанска.
На Купянском направлении противник семь раз бил возле Голубовки, Степной Новоселовки и Кругляковки.
На Лиманском направлении захватчики 13 раз штурмовали неподалеку Копанок, Твердохлебово, Макеевки и Тернов.
На Северском направлении оккупанты атаковали в направлении Белогоровки.
На Краматорском направлении агрессор 24 раза атаковал в районах Часового Яра и в направлении Ступочек и Белой Горы.
На Торецком направлении произошло 18 боестолкновений. Враг штурмовал возле Торецка, Дилиевки, Крымского и Щербиновки.
На Покровском направлении противник 64 раза атаковал в районах Зеленого Поля, Водяного Второго, Елизаветовки, Луча, Лисовки, Шевченко, Звёздного, Удачного, Успеновки, Серебряного, Дачного, Улаклов и Янтарного.
На Новопавловском направлении ВСУ отбили одну атаку захватчиков в районе Великой Новоселки.
На Приднепровском направлении было реализовано две безуспешные вражеские атаки.
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