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На Дніпропетровщині судитимуть поліцейського-мотоцикліста за вбивство на швидкості 160 км/год

Київ • УНН

 • 8502 перегляди

КИЇВ. 2 травня. УНН. Поліцейський, що у серпні 2016 року поблизу смт. Царичанка Дніпропетровської області здійснив за кермом мотоцикла смертельний наїзд на пішохода, визнаний винним у скоєнні вбивства унаслідок порушення правил безпеки дорожнього руху. Про це повідомила прес-служба прокуратури Дніпропетровської області, передає УНН.

На Дніпропетровщині судитимуть поліцейського-мотоцикліста за вбивство на швидкості 160 км/год

“Встановлено, що у серпні 2016 року вказаний поліцейський, рухаючись в смт. Царичанка на технічно справному мотоциклі YAMAHA FJ 1100 зі швидкістю не менше 160 км/год, здійснив наїзд на пішохода, спричинивши йому несумісні з життям тілесні ушкодження”, — йдеться у повідомленні.

Слідчі прокуратури затвердили і направили до суду обвинувальний акт стосовно поліцейського патрульної служби поліції особливого призначення Головного управління Національної поліції і області за скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого).

Наразі судовий розгляд кримінального провадження триває.

Нагадаємо, 21 березня підполковник поліції скоїв наїзд на пішохода в районі селища Орлянка Запорізької області, в результаті чого постраждалий загинув.

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