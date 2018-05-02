На Днепропетровщине будут судить полицейского-мотоциклиста за убийство на скорости 160 км/ч

“Установлено, что в августе 2016 года указанный полицейский, двигаясь в с. Царичанка на технически исправном мотоцикле YAMAHA FJ 1100 со скоростью не менее 160 км/ч, совершил наезд на пешехода, причинив ему несовместимые с жизнью телесные повреждения”, - говорится в сообщении.

Следователи прокуратуры утвердили и направили в суд обвинительный акт в отношении полицейской патрульной службы полиции особого назначения Главного управления Национальной полиции и области за совершение уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее смерть потерпевшего).

Сейчас судебное разбирательство уголовного производства продолжается.

Напомним, 21 марта подполковник полиции совершил наезд на пешехода в районе поселка Орлянка Запорожской области, в результате чего пострадавший погиб.