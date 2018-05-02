На Днепропетровщине будут судить полицейского-мотоциклиста за убийство на скорости 160 км/ч
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. Полицейский, который в августе 2016 вблизи пгт. Царичанка Днепропетровской области совершил за рулем мотоцикла смертельный наезд на пешехода, признан виновным в совершении убийства вследствие нарушения правил безопасности дорожного движения. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Днепропетровской области, передает УНН.
“Установлено, что в августе 2016 года указанный полицейский, двигаясь в с. Царичанка на технически исправном мотоцикле YAMAHA FJ 1100 со скоростью не менее 160 км/ч, совершил наезд на пешехода, причинив ему несовместимые с жизнью телесные повреждения”, - говорится в сообщении.
Следователи прокуратуры утвердили и направили в суд обвинительный акт в отношении полицейской патрульной службы полиции особого назначения Главного управления Национальной полиции и области за совершение уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее смерть потерпевшего).
Сейчас судебное разбирательство уголовного производства продолжается.
Напомним, 21 марта подполковник полиции совершил наезд на пешехода в районе поселка Орлянка Запорожской области, в результате чего пострадавший погиб.