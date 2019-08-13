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Посадовця Держпродспоживслужби викрили на хабарі в 13 тисяч грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 серпня. УНН. Головного спеціаліста Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області викрито на хабарі. Про це УНН повідомили у пресслужбі військової прокуратури Південного регіону України.

“Військова прокуратура Криворізького гарнізону Південного регіону України, в рамках здійснення процесуального керівництва у кримінальному провадженні, за оперативного супроводження працівників УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ Нацполіції України, задокументувала факт одержання неправомірної вигоди головним спеціалістом Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів у Дніпропетровській області”, — йдеться в повідомленні.

За даними прокуратури, за видання дозвільних документів фізичній особі-підприємцю посадовець Держпродспоживслужби вимагав неправомірну вигоду в сумі 13 тис. гривень.

Під час одержання вказаної суми хабаря, 12 серпня, головного спеціаліста затримали правоохоронці.

На сьогодні слідчі та прокурори проводять першочергові слідчі дії.

Військова прокуратура готує затриманому повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України, а також звернення до суду з клопотанням про обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, на Запоріжжі підполковник податкової міліції попався на хабарі в 300 тисяч гривень.

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Кримінал та НП

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