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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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На Черкащині перекинулася вантажівка з львівським сміттям

Київ • УНН

 • 9339 перегляди

ЧЕРКАСИ-КИЇВ. 5 лютого. УНН. У Золотоніському районі перекинулася вантажівка, в якій було 18 тонн львівського сміття. Про це повідомив речник ГУ НП в Черкаській області Дмитро Грищенко, пише УНН-Центр.

На Черкащині перекинулася вантажівка з львівським сміттям

За його словами, була ще одна вантажівка зі сміттям, яка також їхала зі Львова, але її зупинили на золотоніському контрольному пункті.

Наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 239 Кримінального кодексу України (замах на забрудення або псування земель).

Додамо, що внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Нагадаємо, житомирська область отримала лист від Львівської міської ради з проханням прийняти сміття.

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