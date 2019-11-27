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МВС розшукує брата нардепа-втікача Шепелева

МВС розшукує брата нардепа-втікача Шепелева

Київ • УНН

 • 14278 перегляди

КИЇВ. 27 листопада. УНН. Брат колишнього народного депутата Олександра Шепелева Сергій Панченко, який допоміг родичу втекти з-під арешту, вже 5 років фігурує в базі розшуку Міністерства внутрішніх справ (МВС). Про це УНН повідомили у МВС.

"Станом на 22.11.2019 в єдиній інформаційний системі Міністерства внутрішніх справ міститься інформація про розшук гр. Панченка Сергія Олександровича, 03.10.1975 р. н., як особи, яка з 18.08.2014 переховується від органів прокуратури", - розповіли у МВС.

У міністерстві додали, що Панченка розшукує Національна поліція України.

"Стаття звинувачення - частина 2 статті 393 Кримінального кодексу України, запобіжний захід - тримання під вартою", - уточнили в МВС.

Додамо, що у відкритій базі розшуку МВС прізвище Панченка відсутнє. Хоча у МВС запевняють протилежне.

"Відомості про розшук осіб є відкритими даними, які можна перевірити у пошуковому ресурсі "Особи, які переховуються від органів влади" у розділі "Розшук" офіційного веб-сайту МВС, який є копією офіційної бази МВС і періодично оновлюється", - повідомили у МВС.

Нагадаємо, у 2014 році колишній народний депутат Олександр Шепелев, підозрюваний у багатьох злочинах, зокрема організації вбивств та розкраданні коштів "Родовід-банку", здійснив втечу з-під варти разом з конвоїром Олегом Бондаренком. Обоє, за даними слідства, виїхали в Росію.

Крім Бондаренка, втекти Шепелеву з-під варти допоміг його двоюрідний брат - Сергій Панченко. За даними ЗМІ, він був за кермом автомобіля під час вивезення втікача з території лікарні швидкої допомоги в Києві, де Шепелев симулював хворобу. З тих пір Панченко з поля зору українських правоохоронців загадково зник.

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