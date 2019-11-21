Брат за брата: після втечі Шепелева в РФ загадково зник його брат

КИЇВ. 22 листопада. УНН. У липні 2014 року колишній народний депутат Олександр Шепелев втік з-під арешту. Допомогу нардепу у втечі надав конвоїр Олег Бондаренко, пошуки якого тривають вже п'ятий рік поспіль, про що свідчить база розшуку Міністерства внутрішніх справ, передає УНН.