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Брат за брата: після втечі Шепелева в РФ загадково зник його брат

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 листопада. УНН. У липні 2014 року колишній народний депутат Олександр Шепелев втік з-під арешту. Допомогу нардепу у втечі надав конвоїр Олег Бондаренко, пошуки якого тривають вже п'ятий рік поспіль, про що свідчить база розшуку Міністерства внутрішніх справ, передає УНН.

Крім Бондаренка, втекти Шепелеву з-під варти допоміг його двоюрідний брат - Сергій Панченко. За даними ЗМІ, він був за кермом автомобіля під час вивезення втікача з території лікарні швидкої допомоги в Києві, де Шепелев симулював хворобу. З тих пір Панченко з поля зору українських правоохоронців загадково зник.

У базі розшуку МВС прізвище Панченка відсутнє. У державній прикордонній службі України не змогли надати інформацію про те, чи перетинав він кордон України з 2014 року, посилаючись на конфіденційність даних.

В українській пресі остання публікація про Панченка датована березнем 2015 року. Тоді правоохоронці РФ затримали його разом з Шепелевим в одному з ресторанів під Москвою.

За інформацією агентства, сьогодні Панченко може використовувати прізвище Шевченко.

З поля зору російських правоохоронців Панченко нібито зник у 2015 році. Останні дані про нього зафіксовані в рішенні Одінцовського районного суду Московської області від 21 вересня 2015 року. Тоді суд ухвалив помістити Панченка в спеціальну установу для тимчасового утримання іноземних громадян, які підлягають адміністративному видворенню, депортації і реадмісії УФМС Росії по Московській області.

Через два тижні - 5 жовтня - в установу, де утримували Панченка, прибув слідчий на прізвище Калініченко і оформив щодо Панченка (Шевченка) протокол затримання. За даними слідчого, Панченко проходив у кримінальній справі в скоєнні ДТП, що заподіяло шкоду здоров'ю громадянину на прізвище Костров. Відповідне ДТП датоване жовтнем 2013 року, тобто в період, коли Панченко, швидше за все, не міг знаходиться в Москві.

У той же день Панченка, нібито, помістили в ізолятор тимчасового утримання в Москві, але відразу ж відпустили, попередньо обравши стосовно нього запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд. 5 жовтня Панченко (Шевченко) зник в невстановленому напрямку.

Існує версія, що справа про ДТП спеціально була ініційована російськими правоохоронцями для "звільнення" Панченка від екстрадиції та видачі українським органам, яке напередодні задовольнила Генеральна прокуратура РФ.

На запит УНН про зазначену ситуацію в Генеральній прокуратурі РФ не відповідають.

Українські Національні Новини

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