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Мін'юст Росії відповів ЄСПЛ на питання про українських моряків

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 грудня. УНН. Міністерство юстиції Росії повідомило про місцезнаходження військовополонених українських моряків, про їх здоров'я і відсутність скарг з їхнього боку до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ). Про це йдеться у відповіді Мін'юсту РФ на питання ЄСПЛ у зв'язку з поданою Україною скаргою щодо Росії, передає УНН з посиланням на ТАСС.

Мін'юст Росії відповів ЄСПЛ на питання про українських моряків

"ЄСПЛ проінформований про місцезнаходження затриманих українських громадян, наявності у них доступу до юридичної допомоги, нетяжкий характер поранень, отриманих трьома із затриманих, і надання їм необхідної медичної допомоги, а також про відсутність будь-яких скарг з боку українських громадян і знаходженні їх ситуації на постійному контролі уповноважених з прав людини в Республіці Крим, в Москві і в РФ", - повідомляє ЗМІ.

За даними видання, російська влада висловила заклопотаність "низкою процесуальних дефектів як в зверненні влади України, так і в реакції Європейського суду на них".

"Зокрема, українською владою не підготовлений формуляр заяви, не вичерпані засоби правового захисту, не представлені підтверджуючі документи, їх клопотання про застосування забезпечувальних заходів засноване на спекуляціях і домислах, в той час як Європейський суд прийняв ці матеріали до розгляду, не перевіривши їх на відповідність вимогам, передбаченим Конвенцією про захист прав людини і основних свобод для звернення в цей міжнародний судовий орган, і не взявши до уваги наявну в відкритому доступі детальну інформацію про ситуацію 24 українських громадян", - повідомили в Мін'юсті.

На думку російської влади, Україна зловживає правом на подачу міждержавних скарг, використовує ЄСПЛ як інструмент отримання інформації і для досягнення власних політичних цілей.

Нагадаємо, більше 80 правозахисників висловили бажання захищати в суді українських моряків , затриманих РФ в районі Керченської протоки разом з військовими судами.

Кримський адвокат Еміль Курбедінов планує поїхати в Москву, щоб захищати арештованого військовополоненого українського моряка Богдана Небилицю. Про це він повідомив після виходу з ізолятора тимчасового утримання, де перебував 5 діб у зв'язку з арештом в окупованому Криму.

25 листопада російський спецназ захопив два українських катери і буксир біля берегів анексованого Росією півострова Крим на підході до Керченської протоки. Україна повідомила, що Прикордонна служба ФСБ Криму і Севастополя обстріляла і затримала три українських військових корабля, які намагалися пройти через Керченську протоку. При затриманні були поранені кілька військовослужбовців збройних сил України, а також пошкоджені морські судна.

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